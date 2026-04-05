¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo para aflojar y recargar energía. Venís de días intensos y hoy te conviene bajar un cambio. Un plan simple puede terminar siendo el mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Te despertás con ganas de disfrutar sin apuro. Buen momento para conectar con los sentidos: comida rica, música, algo lindo para ver. Date ese gusto.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Aparece una charla pendiente que puede aclarar mucho. No la esquives. Tu capacidad para decir lo justo va a ser clave.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás refugio emocional. Rodeate de quienes te hacen bien y evitá dramas ajenos. Hoy, tu paz vale oro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Domingo ideal para hacer algo que te guste de verdad. No todo tiene que ser productivo: también vale disfrutar porque sí.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te agarra la necesidad de ordenar, pero no te obsesiones. Hacé lo justo y después regalate un rato de desconexión.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor y los vínculos toman protagonismo. Puede surgir un plan romántico o un reencuentro especial. Abrite a lo que venga.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Domingo para mirar hacia adentro. Algo que sentís hace tiempo pide atención. Escucharte sin filtro te va a ordenar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de salir están, pero también necesitás frenar un poco. Encontrá el equilibrio entre movimiento y descanso.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta desconectar, pero hoy es clave. Dejá el trabajo de lado y enfocáte en vos. Tu cuerpo te lo va a agradecer.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Domingo creativo y distinto. Ideal para hacer algo fuera de lo común o improvisar un plan. Seguí tu intuición.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más sensible, pero en el buen sentido. Aprovechá para conectar con lo que sentís y con quienes querés. Energía sanadora.