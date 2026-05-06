¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 6 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 6 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y podés chocar con alguien si no medís las palabras. En lo laboral, mejor priorizar y no abarcar de más. En el amor, escuchá antes de reaccionar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con la Luna bien aspectada, te sentís más seguro para tomar decisiones económicas. Buen momento para ordenar cuentas o proyectar una inversión. En vínculos, buscás estabilidad: no te conformes con menos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido, con noticias o propuestas que te obligan a reaccionar rápido. Tu habilidad para comunicar va a ser clave. En lo emocional, tratá de no dispersarte: alguien necesita tu atención real.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Podés sentirte más vulnerable, pero también más intuitivo. Ideal para cerrar temas del pasado. En el trabajo, evitá tomarte todo personal.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te volvés protagonista sin buscarlo. Buen día para liderar o impulsar un proyecto. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una actitud inesperada. Mantené el ego en equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo, pero con cierta tensión interna. Querés que todo salga perfecto y eso puede jugarte en contra. Delegar también es una forma de avanzar. En el amor, soltá el control.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa el deseo de cambio. Puede aparecer una propuesta distinta o un plan que te saque de la rutina. En pareja, es clave hablar claro: lo que no se dice, pesa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso, pero transformador. Algo se termina de definir, sobre todo en temas emocionales o económicos compartidos. Escuchá tu intuición: no suele fallar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber acuerdos, reconciliaciones o decisiones importantes. Tratá de no escaparle a las conversaciones incómodas: ahí está el crecimiento.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día ideal para ordenar, planificar y avanzar en temas laborales. Tu disciplina rinde frutos. En lo personal, necesitás desconectar un poco: no todo es productividad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Buen momento para proyectos personales o artísticos. En el amor, podés sentir más libertad, pero ojo con la distancia emocional: alguien puede pedir más compromiso.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día introspectivo. Necesitás refugiarte en lo conocido o en tu mundo interno. Aprovechá para descansar y reconectar. En familia, pueden surgir temas para resolver con calma.