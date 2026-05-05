¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y podrías chocar con alguien si no medís tus palabras. En lo laboral, mejor priorizar lo urgente y no abarcar de más. En el amor, una charla pendiente se destraba.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con la energía a tu favor, es un gran día para tomar decisiones concretas, sobre todo en temas económicos. Podés recibir una propuesta interesante. En lo afectivo, buscás estabilidad y la vas a encontrar si dejás de dudar tanto.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La mente a mil. Ideas sobran, pero te cuesta enfocarte. Tratá de ordenar prioridades. En lo vincular, alguien puede sorprenderte con un comentario que te deja pensando. Evitá malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible. Estás más emocional de lo habitual y todo te impacta más. Ideal para actividades tranquilas o conectar con gente de confianza. En el amor, necesitás contención más que pasión.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu costado más social. Buen momento para reuniones, networking o retomar contactos. En el trabajo, alguien valora lo que hacés aunque no te lo diga directamente. En lo amoroso, magnetismo en alza.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Organización total. Es un día productivo si lográs no caer en la autoexigencia extrema. Buen momento para cerrar temas pendientes. En lo emocional, tratá de no analizar todo: también hay que sentir.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero algo externo puede descolocarte. La clave está en no reaccionar impulsivamente. En el amor, puede haber replanteos o decisiones importantes. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso, pero transformador. Algo que parecía trabado empieza a moverse. En lo laboral, podés tener una charla clave. En lo afectivo, dejá de controlar tanto y animate a confiar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de libertad y cambio. Si podés salir de la rutina, mejor. En el trabajo, evitá dispersarte. En el amor, ganas de aventura: ojo con prometer más de lo que podés sostener.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Foco en lo concreto. Día ideal para avanzar con proyectos o temas financieros. Estás más pragmático que nunca. En lo emocional, cuesta abrirte, pero alguien puede ayudarte a aflojar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Se te ocurren soluciones originales para problemas viejos. Buen día para lo grupal o colaborativo. En el amor, necesitás espacio: dejalo claro sin herir.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Muy conectado con lo intuitivo. Día ideal para actividades artísticas o introspectivas. En lo laboral, evitá distracciones. En el amor, hay mucha sensibilidad: cuidá tus límites.