Juliana Awada deslumbró en una escapada a la playa con una bikini estampada y sombrero tendencia

Juliana Awada demuestra en todo momento que es una de las influencers de la moda más importantes . Ella se permite desplegar los favoritos de todas las temporadas, demostrando cuáles serán las tendencias y disfrutando de escapadas de lujo. En los últimos días, decidió pasar unos días en la playa, y demostró que el verano no se despidió de la moda. De esta manera, lució una increíble bikini estampada y la combinó con el sombrero favorito de todos.

Las vacaciones en Brasil de Juliana Awada

La colorida bikini estampada de Juliana Awada y el sombrero tendencia que eligió

Entre viajes al sur o por Europa, Juliana Awada busca pasar el tiempo con sus seres queridos, mientras descubre las temporadas que se vive lejos de Buenos Aires. Sin embargo, y a pesar de ser una conocida amante del invierno y sus aventuras por la montaña, también encuentra relajación en la playa y la moda delicada del verano. Es por eso que sorprendió a todos con una deslumbrante escapada por Brasil, y marcó tendencia al imponer la bikini estampada.

En sus historias de Instagram, compartió las fotos más relajantes de sus días en la playa, junto a sus seres queridos. Tras haber dado cátedra con la malla enteriza clásica, demostró su originalidad al sonreírle a la bikini estampada y colorida. La misma era blanca con dibujos de flores azules y rojos, haciendo que llame la atención de todos. Sin embargo, como accesorio clave y protagonista, eligió el sombrero estilo vaquero de un marrón claro. Éste presentaba un dibujo, también de flor, de cuero en el centro, marcando la combinación del conjunto.

Juliana Awada, la bikini estampada y sombrero tendencia

Las vacaciones en Brasil de Juliana Awada

Las celebridades sabían que estos últimos días eran ideales para disfrutarlos en la playa, y Juliana Awada se unió a ellos al realizar una escapada con amigas en el país vecino. Entre lujos y paisajes paradisíacos, la empresaria eligió hospedarse en el Hotel Fasano, en Angra dos Reis, Brasil.

Durante su estadía, no solo impuso la tendencia de la bikini estampada y el sombrero vaquero favorito de los expertos de la moda. Además, mostró cómo relajarse rodeada de modernidad, y disfrutar de la playa de la mejor manera. En sus historias de Instagram, compartió algunos de los detalles de sus días bajo el sol, y sus comidas saludables y deliciosas que pudo probar. Sus seguidores no tardaron en deleitarse con las postales, y destacaron sus looks.

Las vacaciones en Brasil de Juliana Awada

Juliana Awada demostró que las temporadas y los tiempos de la moda pueden romperse, si se busca disfrutar del verano o invierno. Es así como marcó la tendencia para los meses y países más calurosos con la bikini estampada y el sombrero favorito de todos. Con sus postales en Brasil, se robó los halagos de los expertos de la moda, y dejó en claro que ella se encuentra disfrutando de un presente a puro amigos, trabajo y playa.