Este 04 de mayo, la Met Gala volvió a desplegar su icónica alfombra roja desde el Museo Metropolitano de Arte, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes del mundo en una noche donde la moda deja de ser solo estética para transformarse en concepto.
En esta edición 2026 de la Met Gala, la temática “Costume Art” propuso volver a poner el foco en el cuerpo como soporte artístico, mientras que el dress code “Fashion is art” invitó a los invitados a ir más allá de lo visual para construir verdaderas piezas de impacto. El resultado: una gala atravesada por interpretaciones audaces, elecciones celebradas y otras que rápidamente quedaron bajo la lupa.
Los mejores y peores looks de la Met Gala 2026
Entre apuestas que rozaron lo performático y otras que jugaron sobre terreno seguro, la Met Gala 2026 dejó en claro que no alcanza con vestirse bien: hay que construir una idea. Y en esa tensión entre concepto y ejecución es donde, una vez más, se definieron los verdaderos aciertos y errores de la noche.
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Fotos: AFP