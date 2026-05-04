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Los mejores y peores looks de la Met Gala 2026

Bajo el lema “Fashion is art”, las celebridades se lucieron en la alfombra roja más importante del mundo.

Cara Delevingne, Caroline Jones y Lauren Wasser
Cara Delevingne, Caroline Jones y Lauren Wasser | AFP

Este 04 de mayo, la Met Gala volvió a desplegar su icónica alfombra roja desde el Museo Metropolitano de Arte, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes del mundo en una noche donde la moda deja de ser solo estética para transformarse en concepto.

En esta edición 2026 de la Met Gala, la temática “Costume Art” propuso volver a poner el foco en el cuerpo como soporte artístico, mientras que el dress code “Fashion is art” invitó a los invitados a ir más allá de lo visual para construir verdaderas piezas de impacto. El resultado: una gala atravesada por interpretaciones audaces, elecciones celebradas y otras que rápidamente quedaron bajo la lupa.

Los mejores y peores looks de la Met Gala 2026

Looks de la Met Gala
Ashley Graham en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Cara Delevingne en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Eaddy Kiernan en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Naomi Elizée en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Emma Chamberlain en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
La La Anthony en la Met Gala 2026
Los looks de la Met Gala
Nicole Kidman en la Met Gala 2026
Los looks de la Met Gala
Lauren Wasser en la Met Gala 2026
Los looks de la Met Gala
Venus Williams en la Met Gala 2026
Los looks de la Met Gala
Sunday Rose Kidman Urban en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Rauw Alejandro en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Adrien Brody en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Connor Storrie en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Amanda Seyfried en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Maluma en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Bill Skarsgard en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Doja Cat en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Zoe Kravitz en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Gwendoline Christie en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Naomi Osaka en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Tiffany Raja en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Sam Smith en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Olivia Wilde en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Camila Morrone  en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Ben Stiller y Christine Taylor en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Gigi Hadid en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Maya Hawke en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Patrick Schwarzenegger en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Emily Orozco en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Denny Directo en la Met Gala
Looks Met Gala
Zuri Hall en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Kendall Jenner en la Met Gala 2026
Looks Met Gala
Hailey Bieber en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Bad Bunny en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Sarah Paulson en la Met Gala 2026
Looks de la Met Gala
Margot Robbie en la Met Gala 2026

Entre apuestas que rozaron lo performático y otras que jugaron sobre terreno seguro, la Met Gala 2026 dejó en claro que no alcanza con vestirse bien: hay que construir una idea. Y en esa tensión entre concepto y ejecución es donde, una vez más, se definieron los verdaderos aciertos y errores de la noche.

Noticia en desarrollo

Fotos: AFP

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