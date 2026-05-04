Este 04 de mayo, la Met Gala volvió a desplegar su icónica alfombra roja desde el Museo Metropolitano de Arte, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes del mundo en una noche donde la moda deja de ser solo estética para transformarse en concepto.

En esta edición 2026 de la Met Gala, la temática “Costume Art” propuso volver a poner el foco en el cuerpo como soporte artístico, mientras que el dress code “Fashion is art” invitó a los invitados a ir más allá de lo visual para construir verdaderas piezas de impacto. El resultado: una gala atravesada por interpretaciones audaces, elecciones celebradas y otras que rápidamente quedaron bajo la lupa.

Los mejores y peores looks de la Met Gala 2026

Ashley Graham en la Met Gala 2026

Cara Delevingne en la Met Gala 2026

Eaddy Kiernan en la Met Gala 2026

Naomi Elizée en la Met Gala 2026

Emma Chamberlain en la Met Gala 2026

Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala 2026

La La Anthony en la Met Gala 2026

Nicole Kidman en la Met Gala 2026

Lauren Wasser en la Met Gala 2026

Venus Williams en la Met Gala 2026

Sunday Rose Kidman Urban en la Met Gala 2026

Rauw Alejandro en la Met Gala 2026

Adrien Brody en la Met Gala 2026

Connor Storrie en la Met Gala 2026

Amanda Seyfried en la Met Gala 2026

Maluma en la Met Gala 2026

Bill Skarsgard en la Met Gala 2026

Doja Cat en la Met Gala 2026

Zoe Kravitz en la Met Gala 2026

Gwendoline Christie en la Met Gala 2026

Naomi Osaka en la Met Gala 2026

Tiffany Raja en la Met Gala 2026

Sam Smith en la Met Gala 2026

Olivia Wilde en la Met Gala 2026

Camila Morrone en la Met Gala 2026

Ben Stiller y Christine Taylor en la Met Gala 2026

Gigi Hadid en la Met Gala 2026

Maya Hawke en la Met Gala 2026

Patrick Schwarzenegger en la Met Gala 2026

Emily Orozco en la Met Gala 2026

Denny Directo en la Met Gala

Zuri Hall en la Met Gala 2026

Kendall Jenner en la Met Gala 2026

Hailey Bieber en la Met Gala 2026

Bad Bunny en la Met Gala 2026

Sarah Paulson en la Met Gala 2026

Margot Robbie en la Met Gala 2026

Entre apuestas que rozaron lo performático y otras que jugaron sobre terreno seguro, la Met Gala 2026 dejó en claro que no alcanza con vestirse bien: hay que construir una idea. Y en esa tensión entre concepto y ejecución es donde, una vez más, se definieron los verdaderos aciertos y errores de la noche.

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Fotos: AFP