Así es la casa de Shakira y sus hijos, Milan y Sasha: 700 metros, muelle privado y habitaciones total white

Shakira vive junto a sus hijos, Milan y Sasha en una mansión de más de 700 metros ubicada en Miami. Con muelle privado y ambientes total white, la propiedad combina arquitectura clásica renovada con una estética minimalista y contemporánea que resalta la luz natural y los espacios abiertos, ofreciendo un estilo que se mantiene en cada rincón.

700 metros y con muelle privado: La increíble casa de Shakira y sus hijos, Milan y Sasha

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha viven en una gran casa en North Bay Road Drive, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach. Con habitaciones total white, muelle privado y más de 700 metros, la casa refleja un estilo sereno y luminoso que conecta interior y exterior de manera fluida, con espacios diseñados para la vida cotidiana.

Casa de Shakira | Créditos: Douglas Elliman Regions

La cantante colombiana adquirió esta vivienda en 2001 por algo más de 3 millones de dólares. Desde entonces, la casa se convirtió en un espacio personal y familiar. En distintas entrevistas, la artista la definió como “la casa de sus sueños”. Tras varios intentos de venta o alquiler entre 2018 y 2021, finalmente decidió instalarse allí junto a los pequeños después de su divorcio.

El exterior es uno de los grandes protagonistas, la mansión de Shakira cuenta con una pileta rodeada de palmeras, jardines abiertos y un muelle privado sobre la Bahía de Biscayne. Los espacios al aire libre están diseñados para el descanso y la privacidad, con hamacas y sectores de sombra que acompañan la vida cotidiana de la familia.

Casa de Shakira | Créditos: Douglas Elliman Regions

En el interior, la estética se mantiene fiel a los tonos claros y neutros. Los muebles y paredes blancas, el suelo de parquet en tonos suaves y un comedor en piedra marcan el estilo minimalista y contemporáneo. El salón principal incluye dos sofás y una zona “chill out” con colchonetas, pensada para compartir momentos en familia.

Con habitaciones total white y un estilo clásico, la mansión de Shakira en Miami

El comedor, de estilo clásico, se adapta a las necesidades de Shakira y sus dos hijos. En las imágenes se aprecia una alfombra que ocupa casi todo el suelo y los cuadros modernos aportan un toque contemporáneo. La cocina, en blanco y madera, cuenta con barra de desayuno, mesa familiar y un sofá a medida.

Casa de Shakira | Créditos: Douglas Elliman Regions

El dormitorio principal de la cantante sigue la misma línea estética, con un cabecero tapizado en capitoné y una alfombra beige. El baño en suite, ubicado junto a la habitación, incluye una gran bañera, dos lavamanos y detalles decorativos de inspiración arábica, un estilo que la artista incorporó en distintos aspectos de su vida.

Además, uno de los sectores que más destacaron sus seguidores fue un gimnasio privado, equipado con máquinas y un gran espejo, pensado para rutinas de baile y entrenamiento físico. Cada espacio de la casa de Shakira está diseñado para ser funcional y cómodo, manteniendo una estética total white que caracteriza la vivienda.

Casa de Shakira | Créditos: Douglas Elliman Regions

Shakira vive junto a sus hijos Milan y Sasha en una mansión de más de 700 metros en Miami Beach, con muelle privado y habitaciones total white. La propiedad, adquirida en 2001, combina arquitectura clásica renovada con una estética contemporánea que prioriza la luz natural y los espacios abiertos, logrando una continuidad entre el interior y el exterior.

VDV