De clásico a trendy: Pampita brilló con una pollera asimétrica y un rojo furioso

Este lunes 4 de mayo, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a conquistar la escena fashionista con un look que confirma por qué acaba de ser galardonada con el premio Martín Fierro al Mejor estilo en redes. Dueña de una elegancia natural y una capacidad innata para interpretar las tendencias, la top model brilló con un estilismo que combina audacia, sofisticación y una fuerte impronta contemporánea, logrando una imagen osada y sensual que va desde lo clásico a lo trendy.

Pampita apuesta a un look ejecutivo, sensual y lleno de sofisticación

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pampita posó junto a un amplio ventanal con la presencia de luz natural que realza cada detalle de su glamuroso outfit. En este marco, el minimalismo del espacio permite que el estilismo en clave ejecutiva cobre protagonismo absoluto, destacando la armonía entre las prendas y la actitud segura con la que las lleva, combinando elementos atemporales con detalles de tendencia.

Pampita | Instagram

Es así que el look de la conductora estuvo compuesto por una camisa blanca sin botones de textura liviana y caída fluida, que aporta un aire etéreo y refinado. Con mangas largas y un leve volumen acampanado, esta prenda versátil equilibra el conjunto y aporta un guiño clásico que resalta su figura. Además, el cuello en forma de "V" junto a las solapas a la altura del cuello generó una reinterpretación de este clásico de clásicos.

Sin embargo, el verdadero protagonismo del outfit se lo llevó la impactante pollera asimétrica en color rojo furioso. Según las imágenes propiciadas en su perfil, el diseño presenta un corte irregular, con una caída diagonal que crea un efecto visual sensual, mientras que se destaca una especie de minifalda superpuesta con recortes de tela de seda. La pieza no sólo estiliza la figura, sino que introduce movimiento y se convierte en el eje del estilismo. Este tipo de pollera, cada vez más presente en las pasarelas internacionales, encuentra en Pampita una de sus mejores embajadoras.

Pollera asimétrica de Pampita | Instagram

Los zapatos ideales con el que Pampita resaltó su look ejecutivo

El outfit ejecutivo de Pampita se completó con zapatos estilo stilettos rojos, perfectamente combinados con la pollera, que intensifican la apuesta monocromática en la parte inferior. El calzado estuvo compuesto por líneas finas y elegantes que alargaron su silueta y sumaron sofisticación, junto con un pronunciado taco aguja y una hebilla en forma de cruz sobre los empeines.

Por su parte, la actitud de la artista fue clave para resaltar todo el conjunto. En cada toma, se muestra relajada pero firme, con una postura segura y una mirada que transmite naturalidad. Por esta razón, el reciente reconocimiento como referente fashion en redes no hace más que consolidar una trayectoria construida a base de coherencia estética y la capacidad de reinventarse de forma constante.

Pollera asimétrica de Pampita | Instagram

Finalmente, Pampita reafirmó que el estilo no se trata solo de seguir tendencias, sino de apropiarse de ellas con identidad propia. Con esta pollera asimétrica de color rojo furioso como protagonista indiscutida de un look disruptivo apto para un ambiente ejecutivo, marcó el pulso de lo que se viene en el universo fashionista y las tendencias de este otoño-invierno 2026.

NB