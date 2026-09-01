¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Septiembre comienza con una energía que te impulsa a ordenar prioridades y tomar decisiones que venías postergando. En lo laboral, una conversación puede abrir una posibilidad interesante. En el amor, será un día de emociones intensas y definiciones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El mes arranca invitándote a salir un poco de la rutina. Algo inesperado puede modificar tus planes, pero terminará jugando a tu favor. En los vínculos, vas a necesitar más claridad y menos suposiciones. Buen momento para organizar cuestiones económicas.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y será clave para resolver un asunto pendiente. Podrían aparecer noticias o mensajes que no esperabas. En el amor, una charla sincera permitirá entender mejor qué quiere cada uno.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Comenzás septiembre con ganas de proteger tu tranquilidad y alejarte de situaciones que te desgastan. Será un buen día para poner límites y concentrarte en tus propios objetivos. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con un gesto especial.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una jornada ideal para recuperar protagonismo y mostrar todo lo que tenés para ofrecer. Tus ideas encontrarán buena recepción y podrías recibir un reconocimiento. En el plano sentimental, la pasión estará presente, aunque será importante evitar discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu temporada continúa y septiembre comienza con deseos de renovación. Vas a sentir que llegó el momento de dejar atrás ciertos hábitos o situaciones que ya cumplieron su ciclo. En el trabajo, tu capacidad de organización será tu mejor herramienta.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El inicio del mes te encontrará más reflexivo de lo habitual. Antes de tomar una decisión importante, vas a necesitar evaluar qué querés realmente. En el amor, una situación del pasado podría volver a ocupar tus pensamientos. Escuchá lo que sentís antes de actuar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Septiembre comienza con movimiento en tu vida social y nuevos proyectos que pueden entusiasmarte. Una persona cercana podría acercarte una propuesta inesperada. En los vínculos, será momento de dejar de lado viejos reproches y mirar hacia adelante.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tus objetivos profesionales estarán en primer plano. El día puede traer responsabilidades adicionales, pero también oportunidades para demostrar tu capacidad. En el amor, buscá equilibrar tus obligaciones con el tiempo que dedicás a quienes querés.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El comienzo de septiembre despierta tus ganas de ampliar horizontes. Viajes, estudios o nuevos proyectos podrían empezar a tomar forma. Una noticia te permitirá mirar una situación desde otra perspectiva. En lo sentimental, necesitás espontaneidad y aire nuevo

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Será una jornada de cambios internos y decisiones profundas. Algo que venías evitando finalmente podría requerir tu atención. En cuestiones económicas, conviene revisar acuerdos o gastos compartidos. En el amor, la intensidad puede llevarte a una conversación reveladora.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Los vínculos serán protagonistas en este comienzo de mes. Una relación importante puede entrar en una etapa diferente, ya sea mediante un acercamiento o una definición necesaria. En el trabajo, apoyarte en otros te permitirá avanzar más rápido de lo esperado.

