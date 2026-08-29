¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El sábado llega con ganas de hacer planes y salir de la rutina. Una conversación inesperada puede ayudarte a entender algo que venías dando demasiadas vueltas. En el amor, evitá sacar conclusiones apresuradas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un poco el ritmo y dedicar tiempo a lo que realmente disfrutás. Puede aparecer una propuesta espontánea que termine siendo mucho mejor de lo esperado. Buen momento para acercarte a alguien que extrañás.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido y especialmente social. Vas a estar con ganas de hablar, encontrarte con gente y recuperar vínculos. Una noticia puede modificar tus planes para el fin de semana, pero el cambio será positivo

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Algo relacionado con la familia o una persona cercana puede ocupar buena parte de tu atención. La jornada favorece las conversaciones sinceras y las reconciliaciones.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía se hace notar y vas a tener facilidad para atraer miradas. Es un sábado ideal para encuentros, salidas y nuevas experiencias. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con una actitud que no esperabas

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de días intensos, aparece la necesidad de ordenar tus pensamientos. No todo tiene que resolverse inmediatamente. Un plan tranquilo puede ser exactamente lo que necesitás para recuperar energía y claridad.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La vida social cobra protagonismo. Una invitación, reunión o encuentro casual puede dejarte una sensación especial. En el amor, es momento de animarte a expresar aquello que hasta ahora preferiste guardar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que parecía cerrado vuelve a aparecer y te obliga a mirarlo desde otra perspectiva. No necesariamente será negativo: esta vez contás con más claridad para decidir. La noche puede traer una sorpresa agradable

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El sábado despierta tus ganas de aventura. Incluso un cambio pequeño de escenario puede renovarte por completo. Estarás especialmente abierto a conocer gente y dejarte llevar por planes improvisados.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Una preocupación empieza a perder importancia y te permite disfrutar más del presente. Aprovechá para compartir tiempo con quienes te hacen bien. En cuestiones afectivas, los gestos van a decir mucho más que las palabras.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una persona puede proponerte algo completamente distinto a lo que tenías pensado. Antes de descartarlo, escuchá. El día favorece la espontaneidad, los encuentros inesperados y las decisiones tomadas fuera de la rutina.

Acuardio | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición estará especialmente despierta. Vas a percibir rápidamente qué situaciones merecen tu energía y cuáles no. En el amor, una charla íntima puede generar una conexión mucho más profunda de lo que imaginabas.