¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El sábado llega con ganas de hacer planes y salir de la rutina. Una conversación inesperada puede ayudarte a entender algo que venías dando demasiadas vueltas. En el amor, evitá sacar conclusiones apresuradas.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Necesitás bajar un poco el ritmo y dedicar tiempo a lo que realmente disfrutás. Puede aparecer una propuesta espontánea que termine siendo mucho mejor de lo esperado. Buen momento para acercarte a alguien que extrañás.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Día movido y especialmente social. Vas a estar con ganas de hablar, encontrarte con gente y recuperar vínculos. Una noticia puede modificar tus planes para el fin de semana, pero el cambio será positivo
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Algo relacionado con la familia o una persona cercana puede ocupar buena parte de tu atención. La jornada favorece las conversaciones sinceras y las reconciliaciones.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tu energía se hace notar y vas a tener facilidad para atraer miradas. Es un sábado ideal para encuentros, salidas y nuevas experiencias. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con una actitud que no esperabas
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Después de días intensos, aparece la necesidad de ordenar tus pensamientos. No todo tiene que resolverse inmediatamente. Un plan tranquilo puede ser exactamente lo que necesitás para recuperar energía y claridad.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
La vida social cobra protagonismo. Una invitación, reunión o encuentro casual puede dejarte una sensación especial. En el amor, es momento de animarte a expresar aquello que hasta ahora preferiste guardar.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Algo que parecía cerrado vuelve a aparecer y te obliga a mirarlo desde otra perspectiva. No necesariamente será negativo: esta vez contás con más claridad para decidir. La noche puede traer una sorpresa agradable
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
El sábado despierta tus ganas de aventura. Incluso un cambio pequeño de escenario puede renovarte por completo. Estarás especialmente abierto a conocer gente y dejarte llevar por planes improvisados.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Una preocupación empieza a perder importancia y te permite disfrutar más del presente. Aprovechá para compartir tiempo con quienes te hacen bien. En cuestiones afectivas, los gestos van a decir mucho más que las palabras.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una persona puede proponerte algo completamente distinto a lo que tenías pensado. Antes de descartarlo, escuchá. El día favorece la espontaneidad, los encuentros inesperados y las decisiones tomadas fuera de la rutina.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Tu intuición estará especialmente despierta. Vas a percibir rápidamente qué situaciones merecen tu energía y cuáles no. En el amor, una charla íntima puede generar una conexión mucho más profunda de lo que imaginabas.