La mujer que eligió Tini Stoessel para reemplazar a su padre: jóven, profesora y periodista independiente

El mapa del éxito musical argentino experimenta grandes cambios tras la desvinculación de Alejandro Stoessel como el principal administrador de la carrera de su hija. El conflicto financiero expuso tensiones profundas dentro de las sociedades comerciales que manejaban los ingresos de la artista, motivando una urgente renovación profesional en su círculo íntimo. En este escenario de cambio rotundo, Tini Stoessel busca consolidar una autonomía total que le permita expandir su presencia en los mercados internacionales más exigentes sin la intervención directa de su familia.

La desvinculación de Alejandro Stoessel en la carrera de Tini

La elegida de Tini: Una trayectoria multifacética entre medios y corporaciones

El periodista Gustavo Méndez reveló en los medios que la elegida para ocupar el rol central es Coni Roncati, una profesional con un perfil dinámico y ecléctico dentro de la industria del entretenimiento. Su recorrido laboral incluye pasos significativos por el periodismo freelance y colaboraciones estratégicas con una reconocida marca alemana de indumentaria deportiva.

Coni Roncati, la elegida de Tini

Además, la flamante manager trabajó de forma full time en una productora audiovisual antes de sumarse de lleno y con bajo perfil al círculo de confianza de la cantante. Esta experiencia previa le otorga una perspectiva única sobre cómo funcionan los medios masivos y la comunicación institucional.

Coni Roncati: Perfil académico y la especialización en gestión

La nueva mano derecha de la estrella pop combina su experiencia previa en los medios de comunicación con una sólida formación en el ámbito corporativo y el bienestar personal. Realizó un exigente posgrado en el prestigioso IAE Business School hace cinco años y posee certificación oficial como profesora de Hatha Yoga.

Coni Roncati es profesora de Hatha Yoga

Esta multiplicidad de saberes le otorga una visión estratégica ideal para liderar las negociaciones discográficas y los acuerdos globales de sponsoreo que la artista proyecta concretar próximamente. Su llegada al equipo no estuvo exenta de rispideces iniciales, pero la firme decisión de la cantante terminó por consolidar su nombramiento al frente de la representación.

El team de Tini: El nuevo esquema operativo

La llegada de Roncati como manager principal se complementa de manera perfecta con la incorporación de Lucas Lértora como personal manager y de Sofía Fernández en la flamante dirección creativa, como informaron en SQP. Este nuevo equipo multidisciplinario reemplaza por completo la estructura vertical y familiar que acompañó a la artista desde sus primeros pasos en la televisión infantil. Las decisiones estratégicas apuntan ahora a potenciar fuertemente su presencia en Estados Unidos y garantizar una gestión completamente transparente de todos sus proyectos artísticos.

Sofía Fernández, Lucas Lértora y Cono Roncati, el nuevo team de Tini Stoessel

Con esta reestructuración profunda, Tini Stoessel inaugura una nueva etapa artística guiada por la independencia absoluta y la profesionalización externa de su staff. De esta manera, la cantante deja atrás los conflictos del pasado familiar para centrarse exclusivamente en su evolución artística y en la proyección global de su música.