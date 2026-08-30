¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 30 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 30 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te pide bajar un cambio y disfrutar del presente. Una charla con alguien cercano puede ayudarte a ordenar una idea que venías dando vueltas. No quieras resolver todo de una vez.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Sentís la necesidad de reconectar con alguien que tenías un poco distante. No postergues ese mensaje. Una comida rica o una tarde tranquila pueden ayudarte a recargar energías.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una invitación inesperada puede cambiar tus planes. Animate a decir que sí a algo diferente. Una conversación casual puede dejarte pensando en una nueva posibilidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás rodearte de personas que te hagan sentir bien. Una charla íntima puede ayudarte a soltar algo que venías guardando. No tengas miedo de mostrar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de salir, disfrutar y aprovechar el último domingo de agosto. Un plan espontáneo puede convertirse en el mejor momento del día. Dejá que las cosas fluyan.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El Sol en tu signo te invita a pensar en vos y en lo que querés para esta nueva etapa. Aprovechá el domingo para ordenar prioridades, pero también para descansar y disfrutar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos vuelven a ocupar un lugar central. Una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar una situación. Escuchá con atención y no supongas lo que la otra persona piensa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está especialmente afinada. Hay algo que venís sintiendo y hoy podrías encontrar una señal que confirme tus sospechas. No te apures: observá antes de actuar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás cambiar de aire antes de empezar una nueva semana. Un paseo, una salida o una escapada corta pueden ayudarte a recuperar el entusiasmo. No hace falta ir muy lejos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Dejá los pendientes para mañana y disfrutá de tu tiempo libre. Venís sosteniendo muchas responsabilidades y necesitás una pausa. Descansar también es parte del camino.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una charla casual puede despertar una idea interesante. Anotá lo que se te ocurra y no descartes una propuesta solo porque todavía no sabés cómo llevarla adelante.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará muy presente y te ayudará a conectar con las personas que querés. Cuidá tu energía y evitá cargar con problemas ajenos. Un momento de calma puede cerrar el mes de la mejor manera.