Así es la casa de Gonzalo Valenzuela, el padre de los hijos de Juana Viale: sustentable, rodeada de lagunas y construida en madera

Gonzalo Valenzuela, actor que formó una familia junto a Juana Viale, eligió la costa de Chile como lugar para levantar una vivienda que refleja su estilo propio. En Maitencillo, rodeado de lagunas y con el mar como telón de fondo, diseñó un espacio amplio y luminoso donde la madera es protagonista y cada detalle está pensado para la convivencia familiar. La casa se convirtió en un punto de encuentro con sus hijos y en un refugio que integra naturaleza, sencillez y funcionalidad.

En la costa y hecha de madera: La casa de Gonzalo Valenzuela en Chile

Ubicada en la costa central de Chile, frente al mar y rodeada de lagunas, la casa de Gonzalo Valenzuela se convirtió en su refugio personal y familiar. El actor decidió instalarse en Maitencillo tras la pandemia, en un entorno natural que le permitió bajar el ritmo y reconectar con lo esencial. La propiedad se encuentra en el sector de La Laguna; fue construida con un diseño sustentable que integra arquitectura rústica y madera, que domina tanto en el interior como en el exterior.

Gonzalo Valenzuela

La residencia del artista se destaca por su amplitud y luminosidad, pensada para la vida cotidiana y compartir tiempo en familia. Los ambientes se organizan de manera fluida, con desniveles y espacios integrados que refuerzan la sensación de comodidad. El estilo playero se refleja en cada rincón, con pisos, techos y paredes de madera sin cepillar, lo que aporta continuidad con el entorno natural y una estética sencilla.

El living del dramaturgo reúne recuerdos familiares, objetos personales y obras de arte que reflejan su vida. Desde fotografías y piezas artesanales hasta pinturas realizadas por su hijo Silvestre, fruto de su relación con Juana Viale, conviven con elementos únicos cargados de memorias junto a un pequeño altar con un Buda. Este espacio se convierte en el corazón de la propiedad, donde la memoria y la vida cotidiana se encuentran.

La casa de Gonzalo Valenzuela en Chile | Crédito: De Tú a Tú, Canal 13 Chile

La casa también incluye detalles pensados para sus hijos. Uno de los rincones más entrañables es la casita de muñecas de madera que el intérprete chileno construyó para su hija menor, Anka, fruto de su relación con María Gracia Omegna. Este espacio fue pensado para el juego, la convivencia y el disfrute compartido. Además, la propiedad cuenta con una rampa de skate en la parte baja del terreno, lo que refuerza la idea de un espacio abierto a la recreación y al movimiento.

La casa de Gonzalo Valenzuela integra la naturaleza y la vida familiar

El sector de dormitorios de la casa de Gonzalo Valenzuela mantiene la misma estética simple y funcional. El cuarto principal se caracteriza por una disposición minimalista, con una cama amplia y mobiliario básico que prioriza la amplitud. Los dormitorios de sus hijos, Silvestre y Alí, siguen esta línea, ofreciendo espacios cómodos y prácticos. El baño principal conserva una tina tradicional, aportando un aire clásico y relajado al ambiente.

La casa de Gonzalo Valenzuela en Chile

Uno de los detalles que más impactan de la residencia es su jardín exterior, con espacios que invitan al encuentro y al descanso. Se destaca una terraza orientada al sol que funciona como punto de reunión, ideal para compartir comidas y charlas en familia. La vegetación que rodea la casa refuerza la conexión con el entorno, mientras que los detalles en madera y piedra consolidan la integración estética con el paisaje costero.

La decisión de construir en Maitencillo surgió durante la pandemia, cuando Gonzalo Valenzuela buscaba un lugar donde establecerse de manera permanente. Aunque no conocía la zona y solía elegir otros destinos para veranear, una oportunidad inesperada lo llevó a adquirir el terreno y comenzar la obra. Con el tiempo, la casa se transformó en su residencia principal, un espacio que refleja tanto su presente como su historia.

La casa de Gonzalo Valenzuela en Chile | Crédito: De Tú a Tú, Canal 13 Chile

Gonzalo Valenzuela, padre de los hijos que tuvo con Juana Viale, consolidó en Maitencillo un espacio que refleja tanto su presente como su vínculo familiar. La vivienda, rodeada de naturaleza y diseñada con madera, se convirtió en un lugar donde conviven amplitud, sencillez y detalles personales que transmiten identidad propia. Cada ambiente está pensado para la vida cotidiana y para compartir momentos con sus hijos, en un entorno que integra arquitectura rústica y funcionalidad.

VDV