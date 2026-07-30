Así fue el casamiento de Guillermo Andino y Carolina Prat: homenaje a su padre, vestido con corona de flores y covers de los Beatles

Guillermo Andino y Carolina Prat protagonizaron en el año 2000 una celebración que quedó registrada en la cobertura de la revista CARAS, donde se destacaron detalles que marcaron la jornada. La ceremonia religiosa estuvo atravesada por gestos cargados de significado, mientras la recepción en el Hotel Alvear reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. La elección del vestuario, los símbolos personales y los momentos musicales convirtieron la velada en un acontecimiento que aún se recuerda por su estilo.

Desde ceremonia religiosa hasta la fiesta en el Hotel Alvear: el casamiento de Guillermo Andino y Carolina Prat

Guillermo Andino y Carolina Prat vivieron en el año 2000 una boda que fue retratada por la revista CARAS, con una cobertura que mostró cada aspecto de la celebración. Desde la ceremonia religiosa hasta la fiesta en el Hotel Alvear, la jornada estuvo marcada por homenajes, detalles de diseño y una puesta en escena que combinó tradición y música. La presencia de invitados destacados y la participación activa de los novios en distintos momentos hicieron de la ocasión un evento único dentro del calendario.

Guillermo Andino y Carolina Prat | FOTOS: Archivo CARAS

El evento reunió emoción, tradición y música en una noche inolvidable. La ceremonia religiosa estuvo marcada por el recuerdo de Ramón Andino, padre del periodista, cuya presencia simbólica acompañó cada instante. Dentro de su traje, el presentador llevó fotos y se emocionó profundamente al escuchar el Ave María. Su hermana Marisa también destacó la intensidad del momento, mientras que la flamante novia sumaba una cábala personal que había heredado de consejos familiares.

El look de Carolina Prat fue uno de los detalles más comentados, eligió un tocado de flores naturales diseñado por Ugo, compuesto por rosas, nardos y hiedra, que acompañó su vestido y su ramo. La elección respondió a un deseo de Guillermo Andino, quien había soñado con ver a su esposa con una corona de flores. El periodista vistió un traje de crepé italiano con chaleco y moño, mientras los invitados lucieron diseños de reconocidos modistos. Entre ellos, Marisa Andino con un vestido de Benito Fernández, Natalia Chingotto con un diseño de Teresa Calandra y Virginia Elizalde con un modelo de Giorgio Armani.

Guillermo Andino y Carolina Prat | FOTOS: Archivo CARAS

La salida de la iglesia también tuvo un toque especial, los novios se trasladaron en un automóvil antiguo Case 1912 por la Avenida del Libertador. Mientras mostraban su libreta de matrimonio y recibían bocinazos de felicitaciones. La recepción se realizó en el salón Versalles del Hotel Alvear, donde fueron recibidos por 200 invitados bajo los acordes de In the Morning, tema de la película Melody. Allí se proyectaron videos sorpresa con imágenes de la vida de ambos y saludos, incluyendo una referencia al hijo que esperaban.

Una fiesta con música y sorpresas: los recuerdos del icónico casamiento de Guillermo Andino y Carolina Prat

Uno de los momentos más recordados fue el show musical. Guillermo Andino subió al escenario junto a una banda en vivo para interpretar temas de su grupo favorito, los Beatles, incluyendo Revolution, Rock & Roll Music y Twist and Shout. La participación del novio sorprendió a los invitados y dio inicio a un clima festivo que se extendió hasta la madrugada. El carnaval carioca sumó color y ritmo, con el periodista luciendo un gorro gigante de Racing Club mientras amigos y familiares armaban trencitos y lo levantaban en el aire.

Guillermo Andino y Carolina Prat | FOTOS: Archivo CARAS

La entrega del ramo y las ligas también tuvo un giro inesperado. Carolina Prat entregó su liga azul y luego arrojó el ramo, que fue atrapado por Blanca Andino, madre del periodista. Su emoción marcó uno de los momentos más simbólicos de la noche. La torta de bodas, de cinco pisos, se presentó con el tema Va, pensiero, y la alianza oculta en los cintillos fue encontrada por una prima soltera del conductor. La presencia de celebridades reforzó el carácter del evento, que se convirtió en uno de los casamientos más recordados.

Guillermo Andino y Carolina Prat | FOTOS: Archivo CARAS

La fiesta se extendió hasta las siete y media de la mañana, cuando Guillermo Andino reflexionó sobre la intensidad de la jornada. La pareja pasó la noche de bodas en el Hotel Alvear y luego partió hacia Cancún y Playa del Carmen para disfrutar de su luna de miel. Allí vivieron un episodio inesperado por un accidente menor que casi complica el inicio del viaje, pero que finalmente no opacó la experiencia.

Guillermo Andino y Carolina Prat | FOTOS: Archivo CARAS

Guillermo Andino y Carolina Prat celebraron en el año 2000 una boda que reunió tradición, música y momentos familiares que marcaron la jornada. La ceremonia religiosa estuvo acompañada por gestos cargados de significado, mientras la recepción en el Hotel Alvear ofreció un despliegue de detalles que reflejaron el estilo de la pareja. Los homenajes, la elección del vestuario y la participación de invitados destacados se integraron en una celebración que permanece en el recuerdo.

VDV