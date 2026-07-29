De Pampita a Laurita Fernández y Mariana Fabbiani: los looks de las famosas que imponen al chocolate como el nuevo negro

El universo de las tendencias dicta un giro radical y el eterno negro cede su trono frente a la sofisticación magnética de la gama chocolate. Las pasarelas internacionales y las expertas en moda decretan que los tonos tierra dominan el streetstyle con una elegancia inigualable. Las celebridades argentinas como Pampita, Laurita Fernández y Mariana Fabbiani, adoptan esta corriente en sus apuestas diarias, transformando los matices más cálidos en el nuevo neutro indiscutido.

Isabel Marant, streetstyle parisino e Yves Saint Laurent

Pampita y la sensualidad del minivestido chocolate

Carolina "Pampita" Ardohain acaparó todas las miradas con un minivestido halter en clave marrón que resaltó su silueta y elevó el concepto del estilismo nocturno. Esta pieza con sutiles drapeados demuestra que los tonos tierra funcionaron con maestría fuera de la temporada invernal. La modelo confirmó así que el clásico vestido de fiesta negro encuentra una alternativa moderna, cálida y sumamente sofisticada.

Pampita eligió el marrón en un mini vestido.

Laurita Fernández y Mariana Fabbiani apuestan por la gamuza

Laurita Fernández demostró su maestría al combinar una chaqueta de gamuza marrón con botas altas a juego, logrando una estética urbana impecable. En la misma sintonía, Mariana Fabbiani optó por una prenda exterior de ante con flecos, un pañuelo estampado en tonos vibrantes y accesorios de lujo. Ambas figuras reafirmaron que las texturas aterciopeladas en tonos café transforman instantáneamente cualquier look de base informal.

Laurita Fernández con campera, mini y botas marrones; y Mariana Fabbiani con campera con flecos.

Más adeptas: Stephanie Demner y María Vázquez

Stephanie Demner se sumó a esta corriente estilística mediante una campera bomber de cuero tostado combinada con detalles de corderito que aportaban textura. Por su parte, María Vázquez eligió un cárdigan tejido de rayas marrones y blancas sobre un equipo total denim, completando su apuesta con botas altas. Estos estilismos prueban que la tendencia admite múltiples interpretaciones dentro de la vida cotidiana.

Stephanie Demner y María Vázquez.

Las guías de moda coinciden en que el secreto para dominar esta tendencia radica en mezclar diferentes intensidades cromáticas, desde el cacao hasta el toffee. Combinar texturas diversas como el cuero, el ante y los tejidos de punto aporta una profundidad visual fascinante sin recurrir al negro. De este modo, Pampita, Laurita Fernández y Mariana Fabbiani escriben las reglas definitivas para lucir el nuevo color estrella del guardarropa contemporáneo.