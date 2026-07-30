Así llegó Rosalía a Buenos Aires en el medio del escándalo por la selección argentina

A 11 días de la polémica que se generó por el posteo que realizó Rosalía tras la victoria de España en la final del Mundial 2026 y el rechazo que provocó entre los fanáticos argentinos, la cantante española arribó esta madrugada a Buenos Aires para dar inicio a su gira Lux Tour. Su llegada se da en un escenario marcado por la tensión y los enfrentamientos cruzados entre su público, por lo que todas las expectativas están puestas en lo que ocurrirá este sábado 1° de agosto, cuando realice su primera función.

Así llegó Rosalía a Buenos Aires

Después de cumplir con sus compromisos en Chile, Rosalía aterrizó esta madrugada de jueves en Buenos Aires para comenzar los preparativos de cara a sus cuatro presentaciones previstas para los próximos 1, 2, 4 y 6 de agosto. Con entradas agotadas desde el año pasado, la llegada de la artista al país despierta una enorme expectativa entre sus seguidores, especialmente luego de la tensión generada en los últimos días por una publicación en contra de la selección argentina que la colocó en el ojo de la tormenta.

Rosalía | Instagram

Según trascendió, la solista viajó en un vuelo privado desde Santiago de Chile y arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 2:30 de la madrugada, bajo un importante operativo de seguridad. El despliegue incluyó la logística dentro de la terminal aérea y un acompañamiento de motos de apoyo que escoltaron su traslado hasta el hotel ubicado en Retiro, donde se hospedará durante su estadía en la ciudad. Se estima que la cantante se encuentra alojada en la suite presidencial, una de las habitaciones más exclusivas del establecimiento, equipada con amplios espacios y comodidades de lujo.

Además, el despliegue contó con cuatro vehículos destinados a diferentes funciones: uno para el traslado de Rosalía, otro para los integrantes de su equipo de trabajo, un tercero para los custodios y un cuarto para transportar únicamente el equipaje. Una de las particularidades de este viaje fue el absoluto hermetismo que rodeó su llegada, con un fuerte resguardo de su ubicación y movimientos para evitar cualquier exposición previa a sus esperados shows y evitar cualquier reacción hostil por parte de la gente.

En las imágenes difundidas por el perfil Rosalía Info de X (ex Twitter), se la puede observar a la intérprete de La Perla bajando de la aeronave con una actitud relajada y descontracturada. Para protegerse de las bajas temperaturas que azotan a la capital del país, vistió un buzo con capucha de color negro, dejando ver su característico mechón rubio. Asimismo, fue escoltada por una mujer y dos hombres que no le perdieron el rastro en ningún momento.

Rosalía en Buenos Aires | Perfil X de Rosalía Info

Rosalía ya se encuentra en Argentina en medio de un clima de tensión

La llegada de Rosalía a la Argentina se produce en medio de las fuertes repercusiones que generó el reposteo que realizó del video publicado por la influencer Mia Khalifa, en el que se utilizó una de sus canciones como banda sonora para celebrar la victoria de España ante la Selección argentina. La publicación despertó críticas entre parte del público argentino y abrió un debate en redes sociales, situación que sumó un clima de expectativa y tensión previo a sus presentaciones en el país.

Incluso, algunos fanáticos llegaron a solicitar el reintegro de sus entradas, mientras que otros optaron por desprenderse de ellas a través de la reventa. En este contexto, en Córdoba se canceló un show homenaje a la cantautora española de 33 años, nacida en Barcelona, debido a las repercusiones negativas que generó la situación en redes sociales y con el objetivo de preservar la integridad física de los músicos. Por su parte, Rosalía decidió referirse a la situación a través de su cuenta de Instagram y dio marcha atrás con el posteo que había generado la polémica. Tras la publicación, recibió decenas de comentarios cargados de enojo, indignación y rechazo por parte de usuarios que cuestionaron la difusión del clip.

Posteo de Rosalía | Instagram

“Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la artista en sus historias de 24 horas, donde de fondo podía observarse la bandera argentina. Minutos más tarde, compartió una imagen de un corazón rojo con un mensaje en su interior: “Solo tengo amor por Argentina”.

Cabe destacar que su exitosa trayectoria artística le valió cinco nominaciones en los Premios Juventud, una de las distinciones más importantes de la música latina. La cantante fue reconocida en las categorías Álbum del Año por LUX, Mejor Tour por LUX TOUR, Artista Femenina, Girl Power por La Rumba Del Perdón y Mi Track Favorito por La Perla.

Posteo de Rosalía | Instagram

Hasta el momento, no se registró la presencia de fanáticos en las inmediaciones del hotel donde se encuentra alojada Rosalía, algo que suele ocurrir cuando grandes figuras internacionales llegan al país y sus seguidores buscan acercarse para recibirlas. La cantante tendrá este jueves una jornada libre antes de continuar con la agenda previa a sus presentaciones. Mañana viernes está previsto que realice la prueba de sonido en el estadio, mientras que finalmente el sábado 1 de agosto dará inicio a la primera de las cuatro fechas programadas en el Movistar Arena, donde se reencontrará con el público argentino en el marco de su esperada gira LUX Tour.