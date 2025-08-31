Horóscopo mensual de septiembre del 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Horóscopo mensual de septiembre: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del tarot: Diablo

Aries, septiembre te trae dinero rápido, inversiones y oportunidades laborales, pero sé cauteloso y protégete de envidias. Evita personas tóxicas y no prestes nada. Es un mes ideal para iniciar un negocio, invertir en propiedades o estudiar finanzas, liderazgo o administración. Cuida tu presión arterial, colesterol y circulación; camina, toma agua y duerme bien. Una propuesta de amor verdadero está en camino.

Mejor día de la semana: Viernes

Mejores días del mes: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 30

Números mágicos: 06, 15, 37

Colores: Rojo y blanco

Arcángel: Uriel (te guía hacia el éxito y el trabajo)

Consejo: Corta con el pasado, no ayudes a quien no lo merece y usa colores rojo o blanco en tus cuentas bancarias. Signos compatibles: Capricornio, Leo, Libra. Un proyecto icónico o viaje está en puerta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: La Justicia

Tauro, organiza tu papelería (pasaporte, visa, seguros) y resuelve asuntos legales, ya que septiembre te favorece. Una aprobación laboral o nuevo proyecto te dará abundancia. Controla tu mal carácter y cuida tu estómago (gastritis, úlceras). Un viaje por pareja o familia está en camino, y recibirás una mascota que te alegrará. No te decepciones por los demás; da lo que recibes.

Mejor día de la semana: Miércoles

Mejores días del mes: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25, 29

Números mágicos: 05, 09, 32

Colores: Amarillo y azul intenso

Arcángel: Miguel (te protege de envidias)

Consejo: Haz una limpieza energética de tu vida y casa. Usa un listón rojo en el tobillo o muñeca izquierda con tres nudos. Signos compatibles: Acuario, Virgo, Capricornio. Libra es ideal para negocios.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del tarot: El Mundo

Géminis, septiembre es tu mes para viajar (2-3 veces) y sacar provecho a tus proyectos. Sé discreto, evita chismes y aléjate de personas que abusan de ti. Vístete con elegancia y espera un ascenso laboral. Cuida tu dentadura, garganta y tiroides; visita al médico. Compra un colchón nuevo o cambia tu cama de lugar para renovar energías.

Mejor día de la semana: Lunes

Mejores días del mes: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27, 30

Números mágicos: 06, 11, 28

Colores: Verde y blanco

Arcángel: Gabriel (te ayuda a cerrar contratos)

Consejo: Usa perfumes de pachulí, sándalo o ámbar y haz un inventario de tu vida. Signos compatibles: Libra, Sagitario, Acuario. Aries es ideal para negocios.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del tarot: El Mago

Cáncer, pide y se te dará. Septiembre trae viajes (1-3), un regalo inesperado y la resolución de problemas legales. Un nuevo puesto de gerencia o dirección llega con más ingresos. Evita chismes y la doble vida; sé claro en tus decisiones. Estudia idiomas, comunicaciones o gastronomía. Una propuesta de matrimonio o amor verdadero está cerca.

Mejor día de la semana: Martes

Mejores días del mes: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23, 30

Números mágicos: 04, 13, 17

Colores: Blanco y negro

Arcángel: Rafael (te trae abundancia)

Consejo: Corta con el pasado y no sobrepienses. Prende una veladora verde y protégete de personas tóxicas. Signos compatibles: Virgo, Escorpión, Piscis.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del tarot: El Carruaje

Leo, no te detengas; septiembre trae abundancia y retos laborales. Vende una propiedad o carro y ahorra el dinero. Cuida tus riñones y evita infecciones urinarias. Compra un reloj inteligente para monitorear tu salud y haz ejercicio. Una verdad que buscabas te liberará. Evita celos y pleitos; no juegues con los sentimientos de otros.

Mejor día de la semana: Miércoles

Mejores días del mes: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23, 30

Números mágicos: 03, 08, 34

Colores: Naranja y blanco

Arcángel: Metatrón (te da fuerza espiritual)

Consejo: Usa joyas de plata, rubí o esmeralda y perfume de sándalo. Acepta retos y no te aferres a lo que no es para ti. Signos compatibles: Aries, Sagitario, Piscis.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del tarot: No especificada (cumpleaños)

Virgo, tu mes de cumpleaños mueve energías poderosas. Resuelve problemas de migración o visa y cuida tu intestino (cólicos, inflamación). Viajarás 2-3 veces y vivirás un mes apasionado. Un regalo inesperado llegará. Evita chismes y personas tóxicas; no cargues problemas ajenos. Manifesta tus deseos diariamente.

Mejor día de la semana: Martes

Mejores días del mes: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29, 30

Números mágicos: 02, 29, 40

Colores: Azul y rojo

Arcángel: Miguel (te protege de brujerías)

Consejo: Corta el cabello y aléjate de quienes te manipulan. Signos compatibles: Sagitario, Capricornio, Tauro. Aries es ideal para negocios.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del tarot: El Emperador

Libra, tu mes (a partir del 21) trae promoción laboral y pago de deudas. Cuida tu cabeza (migrañas) y duerme bien. No prestes dinero ni ayudes a quien abusa de ti. Viajarás dos veces y festejarás tu cumpleaños. Arregla papelería para un préstamo o patrimonio. Perdona y suelta rencores.

Mejor día de la semana: Miércoles

Mejores días del mes: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27, 30

Números mágicos: 09, 18, 77

Colores: Rojo y amarillo

Arcángel: Jofiel (te ayuda a tomar decisiones)

Consejo: Estudia inteligencia artificial o política y usa colores vibrantes. Signos compatibles: Géminis, Acuario, Aries. Leo es ideal para negocios.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del tarot: El Sol

Escorpión, septiembre es espléndido: alcanzarás oportunidades y resolverás problemas legales o familiares. Cuida tu colesterol, presión y peso; haz ejercicio y deja los refrescos. Habrá mucho trabajo, reconocimiento y estudios (maestría o idiomas). Adopta una mascota y arregla tu hogar.

Mejor día de la semana: Jueves

Mejores días del mes: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 30

Números mágicos: 10, 21, 49

Colores: Blanco y rojo

Arcángel: Chamuel (trae amor verdadero)

Consejo: Usa una veladora rosa y visualiza un futuro mejor. Signos compatibles: Cáncer, Libra, Piscis.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del tarot: La Torre

Sagitario, crece y libérate de lo negativo. Cuida tu espalda, cadera y evita el insomnio. Define tus estudios (idiomas, arte) y no te involucres en amores prohibidos. Tres viajes y una recompensa laboral te esperan. Sé transparente y respira para controlar impulsos.

Mejor día de la semana: Miércoles

Mejores días del mes: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30

Números mágicos: 12, 17, 26

Colores: Rojo y naranja

Arcángel: Metatrón (te da fuerza para superar obstáculos)

Consejo: Usa perfumes cítricos y perdona el pasado. Signos compatibles: Leo, Cáncer, Aries. Acuario es ideal para negocios.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del tarot: El Loco

Capricornio, pisa firme y no fantasees. Cierra negocios, viaja (2-3 veces) y estudia leyes, recursos humanos o idiomas. Cuida tus riñones, hígado y páncreas; come sano. No ruegues a nadie y mantén tu dignidad. Un coche o muebles nuevos llegan.

Mejor día de la semana: Viernes

Mejores días del mes: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 27

Números mágicos: 24, 30, 36

Colores: Azul y blanco

Arcángel: Uriel (te guía hacia el éxito)

Consejo: Usa perfume de sándalo y un listón rojo para cortar malas vibras. Signos compatibles: Tauro, Aries, Virgo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del tarot: La Estrella

Acuario, septiembre trae dinero, suerte y estabilidad. Sé firme, no dejes que abusen de ti y evita amores prohibidos. Resuelve problemas legales y arregla tu dentadura, vista u oídos. Viajarás dos veces y entrarás a un club deportivo.

Mejor día de la semana: Martes

Mejores días del mes: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29, 30

Números mágicos: 01, 25, 27

Colores: Naranja y blanco

Arcángel: Miguel (te transforma positivamente)

Consejo: Sé justo contigo mismo y busca un hogar propio. Signos compatibles: Géminis, Leo, Libra.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del tarot: As de Oros

Piscis, la suerte está en tus manos. Deja el pasado, no ruegues y ten dignidad. Resuelve problemas hormonales o de salud (quistes, tiroides). Estudia medicina, diseño o idiomas. Una cirugía o embarazo será exitoso. Un negocio propio (estética) te dará ingresos.