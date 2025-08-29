Desde El Polaco: todos los novios que tuvo Karina La Princesita

Karina La Princesita inició su recorrido sentimental junto a El Polaco, en una etapa marcada por el inicio de su carrera, la música y la familia. Desde entonces, su vida amorosa atravesó distintas fases, con vínculos que se dieron en distintos momentos de su carrera y que reflejan parte de su historia personal.

Todos los novios que tuvo Karina La Princesita después de El Polaco

Karina La Princesita comenzó su historia sentimental junto a El Polaco, en un momento clave de su vida artística y personal. Aquella relación marcó el inicio de un recorrido afectivo que fue evolucionando con el tiempo. Desde entonces, la cantante vivió diferentes vínculos que acompañaron distintas etapas de su carrera y que forman parte de su recorrido.

Karina La Princesita

La relación con el cantante comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Se conocieron en un boliche de zona oeste y rápidamente iniciaron un vínculo que, aunque tuvo momentos de cercanía, también estuvo marcado por idas y vueltas. Tiempo después nació Sol, su única hija, y aunque la pareja intentó recomponer sus problemas en más de una oportunidad, finalmente se separaron de forma definitiva.

Luego de esa etapa, Karina La Princesita vivió uno de sus romances más mediáticos: su relación con Sergio “Kun” Agüero. El vínculo duró más de cuatro años y estuvo atravesado por la distancia, ya que el futbolista vivía en Inglaterra mientras jugaba en el Manchester City. La cantante viajaba con frecuencia para visitarlo, pero nunca dejó de lado su carrera en Argentina.

Karina La Princesita, El Polaco y su hija, Sol Cwirkaluk

A mediados de 2017, el romance entre la cantante y el futbolista llegó a su fin sin demasiadas explicaciones públicas, aunque se especuló con diferencias personales y rumores que nunca fueron confirmados. Tiempo después, la artista volvió a mostrarse enamorada, esta vez de un músico y exparticipante de un reality de talentos, Nico Furman.

Ambos se conocieron en 2015, cuando él formaba parte del programa Elegidos y ella era jurado. El vínculo se consolidó con el tiempo, luego de su ruptura con el Kun Agüero, y compartieron tres años de relación. En entrevistas, Karina La Princesita habló de la importancia de tener un compañero que la apoye en lo emocional.

Karina La Princesita y Sergio "El Kun" Agüero

Luego de la separación con Nico Furman, la referente musical fue vinculada con distintas figuras del espectáculo, pero ninguna se confirmó. En los últimos años, la artista se enfocó en su carrera musical, en su rol como madre y en proyectos televisivos. Participó como jurado en programas de talentos y también se animó a compartir reflexiones personales sobre salud mental, autoestima y procesos emocionales.

Karina La Princesita construyó una historia sentimental que comenzó junto a El Polaco y se fue transformando con el paso del tiempo. Desde aquel vínculo inicial, su recorrido afectivo incluyó relaciones con distintas figuras reconocidas, en momentos que acompañaron su evolución personal y profesional.

VDV