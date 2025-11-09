Horóscopo semanal del 9 al 14 de noviembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 9 al 14 de noviembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del Tarot: El Emperador
Aries, eres el líder nato, pero ¡cuidado con la envidia! La gente te copia porque brillas demasiado. Aléjate YA de chismes, intrigas y personas tóxicas. Tu mejor día será el jueves 13 de noviembre.
- Salud: Cuidado con piernas, espalda baja y cintura. Inflamación e insomnio te están robando energía.
- Consejo: Llega dinero extra, cambios positivos en el trabajo y un ex que quiere volver (tú decides).
- Números de la suerte: 23, 42, 55 (cinco golpes de suerte).
- Amor: Ex del pasado o de otro país te busca para volver, tú decides. Solteros: Capricornio, Leo y Sagitario traen fuego y pasión real.
- Recomendación: El Arcángel Miguel te quita brujerías, salación y malas vibras. Pídele todos los días.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del Tarot: El Mundo
¡Agarra maletas! Tauro viene crecimiento económico brutal. Cierres de contratos, auditorías (todo sale bien) y viajes al extranjero.
- Salud: Garganta y pulmones delicados porque un virus acecha. Usa vitamina C y nada de aire acondicionado directo. Si sientes ardor, al médico YA.
- Consejo: Cambia el celular, estudia IA o ingeniería, deja ir vicios y personas que te restan. ¡Te llega dinero que te debían!.
- Números de la suerte: 20, 34, 68 (tres golpes de suerte).
- Colores: Amarillo y azul.
- Amor: Coqueto pero no infidelidad. Rechaza amores prohibidos (casados/casadas). Compatible con Sagitario, Virgo y Cáncer llegan con propuesta seria y amor verdadero. Parejas: fidelidad premiada.
- Recomendación: El Arcángel Uriel te trae confianza, riqueza y abundancia. Pídele: “¡Tráeme dinero y negocios!”.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del Tarot: As de Oros
¡Sigue calladito que te va mejor! Géminis, la discreción te está funcionando. Los cambios que vienes realizando son un éxito garantizado.
- Salud: Cuida tus rodillas y huesos frágiles. Evita cargar peso, usa rodilleras si haces ejercicio y toma magnesio.
- Consejo: Planifica un viaje fin de año, ahorra y suelta traiciones. ¡Estás dispuesto a soltar para recibir lo MEJOR!.
- Números de la suerte: 11, 32, 60 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Compatible con Acuario, Libra, Escorpión.
- Recomendación: El Arcángel Metatrón cumple milagros express. Pídele con fuerza.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del Tarot: La Estrella
Cáncer, se alinearon las estrellas para ti. Esta semana habrá éxito, dinero y sanación total.
- Salud: Cuida tu estómago e intestinos en alerta máxima. Adiós corajes guardados, gastritis y úlceras. Come cada 3 horas porciones pequeñas, infusiones de manzanilla y terapia si guardas rencor.
- Consejo: Pide un deseo (se cumple YA). Estudia comunicación o enfermería. ¡Enamórate primero de ti!.
- Números de la suerte: 04, 15, 21 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Amarillo y negro.
- Amor: Solteros: Piscis, Acuario y Escorpión llegan con amor del que dura toda la vida. Parejas: noticias de embarazo o renovación de votos.
- Recomendación: Rezá al Arcángel Gabriel porque trae fe, contratos y noticias de embarazo..
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del Tarot: El Loco
Leo, viene un nuevo comienzo radical. Sé egoísta (en el buen sentido), no prestes dinero.
- Salud: Cuídate de la angustia mental. Camina al sol 20 minutos diarios y medita otros 10.
- Consejo: Reflexiona sobre tus metas, estudia idiomas y aléjate de personas tóxicas.
- Números de la suerte: 16, 17, 28 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Celos tóxicos; dialoguen o corten. Solteros: Libra, Sagitario y Acuario traen equilibrio y pasión sin dramas.
- Recomendación: El Arcángel Rafael te limpia con limón verde y agua bendita.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del Tarot: La Torre
Virgo, construyes tu futuro. Tu mejor día será el viernes 14 de noviembre. Tu organización es tu virtud, termina de comprar los regalos de Navidad.
- Salud: Cuida tus iñones, vesícula e infecciones urinarias. Chequeo médico esta semana, no lo pospongas.
- Consejo: Renegocia sueldo, paga deudas, estudia liderazgo o chef. ¡Raíces de abundancia económica!.
- Números de la suerte: 30, 37, 41 (tres golpes de suerte).
- Colores: Verde y amarillo.
- Amor: Compatible con Cáncer, Capricornio, Tauro.
- Recomendación: Reza al Arcángel Uriel que quema energías negativas.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna
¡Subiste al tren del éxito! No mires atrás. Libra, tu mejor día será el martes 11 de noviembre.
- Salud: Cuida cuello y espalda. Invierte en masajes y yoga, duerme con almohada ortopédica y nada de cargar mochilas pesadas. Un té de valeriana antes de dormir.
- Consejo: Ahorra, estudia IA, cómprate perfume. Trabajo en gobierno te busca. ¡Evoluciona sin límites!.
- Números de la suerte: 03, 06, 13 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Blanco y negro.
- Amor: Solteros: Géminis, Tauro y Aries traen química brutal y estabilidad. Parejas: sorpresa romántica el martes.
- Recomendación: El Arcángel Miguel te blindará de fraudes.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del Tarot: As de Bastos
Escorpión, en tu cumpleaños recibirás un regalo sorpresa pero tu nuevo año solar te pide cuerpo de guerrero.
- Salud: Cuida estómago, páncreas y riñones. Cero grasa, cero azúcar, cero refresco. Come 5 veces al día ligero y camina 45 minutos.
- Consejo: Trabajo extra, estudia leyes. Suelta el pasado. ¡El amor no se ruega, se da!.
- Números de la suerte: 07, 09, 12 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Naranja y blanco.
- Amor: Compatible con Piscis, Tauro y Cáncer. Suelta a quien no te elige todos los días.
- Recomendación: El Arcángel Uriel te da poder y negocio propio.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del Tarot: El Juicio
Sagitario, será una semana especial porque planificarás un viaje de cumpleaños. Tu mejor día será el lunes 10 de noviembre.
- Salud: Cuida tu garganta y pulmones.
- Consejo: Arregla tus papeles y deudas esta semana. Evita pleitos porquenadie gana.
- Números de la suerte: 18, 29, 53 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Azul y blanco.
- Amor: Compatible con Aries, Géminis y Leo.
- Recomendación: Reza al Arcángel Miguel porque corta brujerías y fraudes.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del Tarot: El Mago
Capricornio, pide y se te dará porque hay nuevos comienzos mágicos.. Tu mejor día es el jueves 13 de noviembre; pide abundancia al arcángel Gabriel.
- Salud: Evita vicios (alcohol, tabaco, comida chatarra, dormir de más). Elige uno y córtalo esta semana. Tu éxito depende de tu disciplina corporal..
- Consejo: Arregla trámites de pasaporte o visa, estudia y rodéate de personas positivas.
- Números de la suerte: 05, 16, 19 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Azul y blanco.
- Amor: Compatible con Tauro, Virgo y Aries.
- Recomendación: Arcángel Gabriel trae visa, contrato o papeles migratorios.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del Tarot: El Ermitaño
Acuario, esta semana tendrás la solución a todos los problemas arrastrados. Tu mejor día el miércoles 12 de noviembre.
- Salud: Cuida tu mente de la ansiedad. Silencia pensamientos 10 minutos al día, adopta mascota (terapia viva) y camina descalzo en pasto.
- Consejo: Adopta mascota, cambio de casa, propuesta internacional 2026. ¡Silencia tu mente y siembra árboles!
- Números de la suerte: 08, 26, 57 (cuatro golpes de suerte).
- Colores: Naranja y amarillo.
- Amor: Compatible con Leo, Géminis, Libra.
- Recomendación: Reza al Arcángel Miguel que transforma negativo en positivo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del Tarot: El Sol
Piscis, una semana de transformación total ¡Brillas y sanas todo!. Tu mejor día es el martes 11 de noviembre.
- Salud: Cuida garganta y pulmones. Vitamina C y zinc a diario, infusiones de jengibre y nada de gritos ni aire frío directo.
- Consejo: Pinta tu casa, adopta una mascota y compra los regalos de Navidad. Un gran amor estable se acerca.
- Números de la suerte: 20, 31, 77 (cinco golpes de suerte).
- Colores: Rojo y naranja.
- Amor: Compatible con Virgo, Escorpión, Cáncer.
- Recomendación: Reza al Arcángel Metatrón que cumple un milagro y protege de la envidia.