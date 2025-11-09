Horóscopo semanal del 9 al 14 de noviembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 9 al 14 de noviembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Emperador

Aries, eres el líder nato, pero ¡cuidado con la envidia! La gente te copia porque brillas demasiado. Aléjate YA de chismes, intrigas y personas tóxicas. Tu mejor día será el jueves 13 de noviembre.

Salud: Cuidado con piernas, espalda baja y cintura. Inflamación e insomnio te están robando energía.

Consejo: Llega dinero extra, cambios positivos en el trabajo y un ex que quiere volver (tú decides).

Números de la suerte: 23, 42, 55 (cinco golpes de suerte).

Amor: Ex del pasado o de otro país te busca para volver, tú decides. Solteros: Capricornio, Leo y Sagitario traen fuego y pasión real.

Recomendación: El Arcángel Miguel te quita brujerías, salación y malas vibras. Pídele todos los días.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mundo

¡Agarra maletas! Tauro viene crecimiento económico brutal. Cierres de contratos, auditorías (todo sale bien) y viajes al extranjero.

Salud: Garganta y pulmones delicados porque un virus acecha. Usa vitamina C y nada de aire acondicionado directo. Si sientes ardor, al médico YA.

Consejo: Cambia el celular, estudia IA o ingeniería, deja ir vicios y personas que te restan. ¡Te llega dinero que te debían!.

Números de la suerte: 20, 34, 68 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y azul.

Amor: Coqueto pero no infidelidad. Rechaza amores prohibidos (casados/casadas). Compatible con Sagitario, Virgo y Cáncer llegan con propuesta seria y amor verdadero. Parejas: fidelidad premiada.

Recomendación: El Arcángel Uriel te trae confianza, riqueza y abundancia. Pídele: “¡Tráeme dinero y negocios!”.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: As de Oros

¡Sigue calladito que te va mejor! Géminis, la discreción te está funcionando. Los cambios que vienes realizando son un éxito garantizado.

Salud: Cuida tus rodillas y huesos frágiles. Evita cargar peso, usa rodilleras si haces ejercicio y toma magnesio.

Consejo: Planifica un viaje fin de año, ahorra y suelta traiciones. ¡Estás dispuesto a soltar para recibir lo MEJOR!.

Números de la suerte: 11, 32, 60 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatible con Acuario, Libra, Escorpión.

Recomendación: El Arcángel Metatrón cumple milagros express. Pídele con fuerza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella



Cáncer, se alinearon las estrellas para ti. Esta semana habrá éxito, dinero y sanación total.

Salud: Cuida tu estómago e intestinos en alerta máxima. Adiós corajes guardados, gastritis y úlceras. Come cada 3 horas porciones pequeñas, infusiones de manzanilla y terapia si guardas rencor.

Consejo: Pide un deseo (se cumple YA). Estudia comunicación o enfermería. ¡Enamórate primero de ti!.

Números de la suerte: 04, 15, 21 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y negro.

Amor: Solteros: Piscis, Acuario y Escorpión llegan con amor del que dura toda la vida. Parejas: noticias de embarazo o renovación de votos.

Recomendación: Rezá al Arcángel Gabriel porque trae fe, contratos y noticias de embarazo..

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Loco

Leo, viene un nuevo comienzo radical. Sé egoísta (en el buen sentido), no prestes dinero.

Salud: Cuídate de la angustia mental. Camina al sol 20 minutos diarios y medita otros 10.

Consejo: Reflexiona sobre tus metas, estudia idiomas y aléjate de personas tóxicas.

Números de la suerte: 16, 17, 28 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Celos tóxicos; dialoguen o corten. Solteros: Libra, Sagitario y Acuario traen equilibrio y pasión sin dramas.

Recomendación: El Arcángel Rafael te limpia con limón verde y agua bendita.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Torre

Virgo, construyes tu futuro. Tu mejor día será el viernes 14 de noviembre. Tu organización es tu virtud, termina de comprar los regalos de Navidad.

Salud: Cuida tus iñones, vesícula e infecciones urinarias. Chequeo médico esta semana, no lo pospongas.

Consejo: Renegocia sueldo, paga deudas, estudia liderazgo o chef. ¡Raíces de abundancia económica!.

Números de la suerte: 30, 37, 41 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatible con Cáncer, Capricornio, Tauro.

Recomendación: Reza al Arcángel Uriel que quema energías negativas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

¡Subiste al tren del éxito! No mires atrás. Libra, tu mejor día será el martes 11 de noviembre.

Salud: Cuida cuello y espalda. Invierte en masajes y yoga, duerme con almohada ortopédica y nada de cargar mochilas pesadas. Un té de valeriana antes de dormir.

Consejo: Ahorra, estudia IA, cómprate perfume. Trabajo en gobierno te busca. ¡Evoluciona sin límites!.

Números de la suerte: 03, 06, 13 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Solteros: Géminis, Tauro y Aries traen química brutal y estabilidad. Parejas: sorpresa romántica el martes.

Recomendación: El Arcángel Miguel te blindará de fraudes.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: As de Bastos

Escorpión, en tu cumpleaños recibirás un regalo sorpresa pero tu nuevo año solar te pide cuerpo de guerrero.

Salud: Cuida estómago, páncreas y riñones. Cero grasa, cero azúcar, cero refresco. Come 5 veces al día ligero y camina 45 minutos.

Consejo: Trabajo extra, estudia leyes. Suelta el pasado. ¡El amor no se ruega, se da!.

Números de la suerte: 07, 09, 12 (cinco golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Compatible con Piscis, Tauro y Cáncer. Suelta a quien no te elige todos los días.

Recomendación: El Arcángel Uriel te da poder y negocio propio.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Sagitario, será una semana especial porque planificarás un viaje de cumpleaños. Tu mejor día será el lunes 10 de noviembre.

Salud: Cuida tu garganta y pulmones.

Consejo: Arregla tus papeles y deudas esta semana. Evita pleitos porquenadie gana.

Números de la suerte: 18, 29, 53 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Aries, Géminis y Leo.

Recomendación: Reza al Arcángel Miguel porque corta brujerías y fraudes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio, pide y se te dará porque hay nuevos comienzos mágicos.. Tu mejor día es el jueves 13 de noviembre; pide abundancia al arcángel Gabriel.

Salud: Evita vicios (alcohol, tabaco, comida chatarra, dormir de más). Elige uno y córtalo esta semana. Tu éxito depende de tu disciplina corporal..

Consejo: Arregla trámites de pasaporte o visa, estudia y rodéate de personas positivas.

Números de la suerte: 05, 16, 19 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Tauro, Virgo y Aries.

Recomendación: Arcángel Gabriel trae visa, contrato o papeles migratorios.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario, esta semana tendrás la solución a todos los problemas arrastrados. Tu mejor día el miércoles 12 de noviembre.

Salud: Cuida tu mente de la ansiedad. Silencia pensamientos 10 minutos al día, adopta mascota (terapia viva) y camina descalzo en pasto.

Consejo: Adopta mascota, cambio de casa, propuesta internacional 2026. ¡Silencia tu mente y siembra árboles!

Números de la suerte: 08, 26, 57 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y amarillo.

Amor: Compatible con Leo, Géminis, Libra.

Recomendación: Reza al Arcángel Miguel que transforma negativo en positivo.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Sol

Piscis, una semana de transformación total ¡Brillas y sanas todo!. Tu mejor día es el martes 11 de noviembre.