Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 21 de noviembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del tarot: La Fuerza

Aries, la Fuerza te da coraje para domar desafíos. Esta semana, enfócate en cerrar ciclos laborales con contratos que traen dinero extra. Un viaje rápido (1-2 días) por negocios o placer te recarga. Cuida tu punto débil: rodillas y articulaciones; haz estiramientos y evita cargas pesadas. Recuperas vitalidad después de tensiones pasadas. Sé líder, pero reservado: no compartas planes para evitar envidias.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 05, 18, 47 (7 golpes de suerte)

Colores: Rojo y dorado

Arcángel: Miguel (fuerza y protección)

Consejo: Invierte en cursos de marketing digital o emprendimiento. Lleva un cuarzo rojo para energía. Signos compatibles: Leo, Sagitario, Acuario. Si estás soltero, un flechazo con alguien fogoso; casados, renueven votos.

Advertencia: No firmes nada sin leer; quita miedos del pasado con baños de sal marina.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: El Carro



Tauro, el Carro acelera tu progreso: dinero por ventas, herencias o bonos inesperados. Invierte en ti: spa, ropa o un vehículo nuevo. No prestes, pues drena tu suerte. Punto débil: cuello y hombros; masajes y yoga te liberan de estrés acumulado. Un negocio con socios honestos florece.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 03, 21, 44 (5 golpes de suerte)

Colores: Verde esmeralda y plateado

Arcángel: Rafael (sanación y viajes)

Consejo: Come orgánico y estudia finanzas. Signos compatibles: Virgo, Capricornio, Piscis. Parejas estables; solteros, conexión profunda.

Advertencia: Perdona rencores para fluir; baños de ruda cortan envidias.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del tarot: Los Enamorados

Géminis, decisiones amorosas y laborales definen tu semana. Elige con el corazón: un ascenso o cambio de carrera. Enemigos ocultos acechan; sé discreto. Punto débil: pulmones y nervios; respira profundo y evita chismes. Rehaces tu vida con formalidades.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 12, 15, 29 (5 golpes de suerte)

Colores: Amarillo y turquesa

Arcángel: Gabriel (comunicación)

Consejo: Toma cursos de redes sociales. Usa amatista para claridad. Signos compatibles: Libra, Acuario, Aries.

Advertencia: Protege con salmo 91; no confíes en halagos falsos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del tarot: La Estrella

Cáncer, la Estrella trae esperanza: estabilidad emocional y un regalo financiero. Cambia lo que no fluye (casa, trabajo). Punto débil: estómago y emociones; infusiones calmantes. Viaje corto te inspira.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 09, 14, 22 (5 golpes de suerte)

Colores: Plateado y azul claro

Arcángel: Miguel (protección emocional)

Consejo: Medita y gasta en ti. Signos compatibles: Escorpión, Piscis, Tauro.

Advertencia: Suelta drama; visualiza paz.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del tarot: El Sol

Leo, el Sol ilumina tu carisma: reconocimientos y romances apasionados. Negocios internacionales o creativos. Punto débil: corazón y espalda; ejercicio moderado.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 02, 34, 78 (6 golpes de suerte)

Colores: Oro y naranja

Arcángel: Uriel (iluminación)

Consejo: Lidera proyectos; no prestes. Signos compatibles: Aries, Sagitario, Libra.

Advertencia: Aléjate de víboras; ley de atracción activa.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del tarot: La Justicia

Virgo, equilibrio en finanzas y salud. Paga deudas, resuelve legales. Punto débil: intestinos; dieta fibrosa. Sorpresas positivas en trabajo.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 07, 21, 46 (6 golpes de suerte)

Colores: Marrón y verde oliva

Arcángel: Zadkiel (misericordia)

Consejo: Organiza tiempo; autorregalos. Signos compatibles: Tauro, Capricornio, Escorpión.

Advertencia: Libérate de culpas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del tarot: La Emperatriz

Libra, creatividad y abundancia: nuevos proyectos o familia. Asesórate legalmente. Punto débil: riñones; hidrátate.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 10, 27, 41 (6 golpes de suerte)

Colores: Rosa y blanco

Arcángel: Anael (amor)

Consejo: Concreta ideas; sé discreto. Signos compatibles: Géminis, Acuario, Leo.

Advertencia: Evita tóxicos.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del tarot: La Muerte (renacimiento)

Escorpión, transformación: suelta lo viejo para lo nuevo (viajes, becas). Punto débil: genitales; chequeo médico.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 06, 13, 25 (6 golpes de suerte)

Colores: Negro y rojo intenso

Arcángel: Azrael (transiciones)

Consejo: Manifiesta con intensidad. Signos compatibles: Cáncer, Piscis, Virgo.

Advertencia: No ruegues; priorízate.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Sagitario, giros positivos: dinero adeudado, aventuras. Punto débil: caderas; camina.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 04, 16, 32 (5 golpes de suerte)

Colores: Púrpura y azul

Arcángel: Rafael (viajes)

Consejo: Planeas sin opiniones. Signos compatibles: Aries, Leo, Acuario.

Advertencia: Suelta preocupaciones.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del tarot: El Diablo (liberación)

Capricornio, rompe cadenas: ascensos, reconocimientos. Punto débil: huesos; calcio.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 01, 03, 31 (6 golpes de suerte)

Colores: Gris y negro

Arcángel: Miguel (liberación)

Consejo: Ordena papeles. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Piscis.

Advertencia: Controla impulsos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del tarot: La Torre (reconstrucción)

Acuario, cambios bruscos traen innovación: negocios propios. Punto débil: tobillos; estabilidad.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 08, 19, 35 (5 golpes de suerte)

Colores: Electric blue y plateado

Arcángel: Uriel (innovación)

Consejo: Inventario vida; patrimonio. Signos compatibles: Géminis, Libra, Aries.

Advertencia: Suelta culpas.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del tarot: La Luna

Piscis, intuición guía: cierres y nuevos inicios. Punto débil: pies; descanso.