Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 21 de noviembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del tarot: La Fuerza
Aries, la Fuerza te da coraje para domar desafíos. Esta semana, enfócate en cerrar ciclos laborales con contratos que traen dinero extra. Un viaje rápido (1-2 días) por negocios o placer te recarga. Cuida tu punto débil: rodillas y articulaciones; haz estiramientos y evita cargas pesadas. Recuperas vitalidad después de tensiones pasadas. Sé líder, pero reservado: no compartas planes para evitar envidias.
- Mejor día: Viernes
- Números mágicos: 05, 18, 47 (7 golpes de suerte)
- Colores: Rojo y dorado
- Arcángel: Miguel (fuerza y protección)
- Consejo: Invierte en cursos de marketing digital o emprendimiento. Lleva un cuarzo rojo para energía. Signos compatibles: Leo, Sagitario, Acuario. Si estás soltero, un flechazo con alguien fogoso; casados, renueven votos.
- Advertencia: No firmes nada sin leer; quita miedos del pasado con baños de sal marina.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del tarot: El Carro
Tauro, el Carro acelera tu progreso: dinero por ventas, herencias o bonos inesperados. Invierte en ti: spa, ropa o un vehículo nuevo. No prestes, pues drena tu suerte. Punto débil: cuello y hombros; masajes y yoga te liberan de estrés acumulado. Un negocio con socios honestos florece.
- Mejor día: Miércoles
- Números mágicos: 03, 21, 44 (5 golpes de suerte)
- Colores: Verde esmeralda y plateado
- Arcángel: Rafael (sanación y viajes)
- Consejo: Come orgánico y estudia finanzas. Signos compatibles: Virgo, Capricornio, Piscis. Parejas estables; solteros, conexión profunda.
- Advertencia: Perdona rencores para fluir; baños de ruda cortan envidias.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del tarot: Los Enamorados
Géminis, decisiones amorosas y laborales definen tu semana. Elige con el corazón: un ascenso o cambio de carrera. Enemigos ocultos acechan; sé discreto. Punto débil: pulmones y nervios; respira profundo y evita chismes. Rehaces tu vida con formalidades.
- Mejor día: Lunes
- Números mágicos: 12, 15, 29 (5 golpes de suerte)
- Colores: Amarillo y turquesa
- Arcángel: Gabriel (comunicación)
- Consejo: Toma cursos de redes sociales. Usa amatista para claridad. Signos compatibles: Libra, Acuario, Aries.
- Advertencia: Protege con salmo 91; no confíes en halagos falsos.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del tarot: La Estrella
Cáncer, la Estrella trae esperanza: estabilidad emocional y un regalo financiero. Cambia lo que no fluye (casa, trabajo). Punto débil: estómago y emociones; infusiones calmantes. Viaje corto te inspira.
- Mejor día: Jueves
- Números mágicos: 09, 14, 22 (5 golpes de suerte)
- Colores: Plateado y azul claro
- Arcángel: Miguel (protección emocional)
- Consejo: Medita y gasta en ti. Signos compatibles: Escorpión, Piscis, Tauro.
- Advertencia: Suelta drama; visualiza paz.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del tarot: El Sol
Leo, el Sol ilumina tu carisma: reconocimientos y romances apasionados. Negocios internacionales o creativos. Punto débil: corazón y espalda; ejercicio moderado.
- Mejor día: Miércoles
- Números mágicos: 02, 34, 78 (6 golpes de suerte)
- Colores: Oro y naranja
- Arcángel: Uriel (iluminación)
- Consejo: Lidera proyectos; no prestes. Signos compatibles: Aries, Sagitario, Libra.
- Advertencia: Aléjate de víboras; ley de atracción activa.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del tarot: La Justicia
Virgo, equilibrio en finanzas y salud. Paga deudas, resuelve legales. Punto débil: intestinos; dieta fibrosa. Sorpresas positivas en trabajo.
- Mejor día: Miércoles
- Números mágicos: 07, 21, 46 (6 golpes de suerte)
- Colores: Marrón y verde oliva
- Arcángel: Zadkiel (misericordia)
- Consejo: Organiza tiempo; autorregalos. Signos compatibles: Tauro, Capricornio, Escorpión.
- Advertencia: Libérate de culpas.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del tarot: La Emperatriz
Libra, creatividad y abundancia: nuevos proyectos o familia. Asesórate legalmente. Punto débil: riñones; hidrátate.
- Mejor día: Lunes
- Números mágicos: 10, 27, 41 (6 golpes de suerte)
- Colores: Rosa y blanco
- Arcángel: Anael (amor)
- Consejo: Concreta ideas; sé discreto. Signos compatibles: Géminis, Acuario, Leo.
- Advertencia: Evita tóxicos.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del tarot: La Muerte (renacimiento)
Escorpión, transformación: suelta lo viejo para lo nuevo (viajes, becas). Punto débil: genitales; chequeo médico.
- Mejor día: Martes
- Números mágicos: 06, 13, 25 (6 golpes de suerte)
- Colores: Negro y rojo intenso
- Arcángel: Azrael (transiciones)
- Consejo: Manifiesta con intensidad. Signos compatibles: Cáncer, Piscis, Virgo.
- Advertencia: No ruegues; priorízate.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna
Sagitario, giros positivos: dinero adeudado, aventuras. Punto débil: caderas; camina.
- Mejor día: Jueves
- Números mágicos: 04, 16, 32 (5 golpes de suerte)
- Colores: Púrpura y azul
- Arcángel: Rafael (viajes)
- Consejo: Planeas sin opiniones. Signos compatibles: Aries, Leo, Acuario.
- Advertencia: Suelta preocupaciones.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del tarot: El Diablo (liberación)
Capricornio, rompe cadenas: ascensos, reconocimientos. Punto débil: huesos; calcio.
- Mejor día: Viernes
- Números mágicos: 01, 03, 31 (6 golpes de suerte)
- Colores: Gris y negro
- Arcángel: Miguel (liberación)
- Consejo: Ordena papeles. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Piscis.
- Advertencia: Controla impulsos.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del tarot: La Torre (reconstrucción)
Acuario, cambios bruscos traen innovación: negocios propios. Punto débil: tobillos; estabilidad.
- Mejor día: Jueves
- Números mágicos: 08, 19, 35 (5 golpes de suerte)
- Colores: Electric blue y plateado
- Arcángel: Uriel (innovación)
- Consejo: Inventario vida; patrimonio. Signos compatibles: Géminis, Libra, Aries.
- Advertencia: Suelta culpas.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del tarot: La Luna
Piscis, intuición guía: cierres y nuevos inicios. Punto débil: pies; descanso.
- Mejor día: Miércoles
- Números mágicos: 07, 09, 28 (6 golpes de suerte)
- Colores: Violeta y marino
- Arcángel: Gabriel (sueños)
- Consejo: Idealiza futuro real. Signos compatibles: Cáncer, Escorpión, Tauro.
- Advertencia: Evita ilusiones.