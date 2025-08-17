Horóscopo semanal de 17 al 22 de agosto de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 17 al 22 de agosto de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Ermitaño



Aries, la carta del Ermitaño te guía hacia la luz al final del túnel. Esta semana resolverás problemas pendientes y avanzarás en lo económico y profesional. Enfócate en trabajo, proyectos y estudios, paga deudas y colegiaturas. Tu mejor día es el martes 19 de agosto, un día cabalístico con sorpresas económicas o estabilidad laboral.

Salud: Cuida tu cerebro; evita el estrés y el insomnio. Relájate y duerme bien.

Consejo: No te adelantes a los hechos ni vivas en el pasado. Sé competitivo, busca becas en el extranjero y haz ejercicio. Pide un deseo el 19 de agosto.

Números de la suerte: 09, 10, 15 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Compatible con Capricornio, Leo, Virgo. Ayuda a un familiar con un pago, pero sé prudente.

Recomendación: Las cartas del arcángel Rafael (verde o blanca) sugieren rezar por salud y estabilidad. Corta energías negativas y avanza paso a paso.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna



Tauro, estás en la cima. Es momento de dejar atrás lo que te daña: malos hábitos, relaciones tóxicas o trabajos negativos. Tu mejor día es el lunes 17 de agosto, ideal para trabajar, estudiar y organizarte.

Salud: Cuida estómago, intestinos y retención de líquidos. Come sano y evita el mal carácter.

Consejo: No te tomes las cosas personally, perdónate y corta sentimientos de culpa. Estudia liderazgo, ventas o ingeniería. Protégete de envidias con limón verde o perfume.

Números de la suerte: 17, 32, 35 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Virgo, Sagitario, Capricornio. Evita celos y busca estabilidad.

Recomendación: Las cartas indican un regalo divino y estabilidad laboral. Compra algo nuevo (perfume, ropa) y corta lazos con amores del pasado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco



Géminis, la carta del Loco te pide madurez y enfoque. Deja los pensamientos negativos y céntrate en la espiritualidad y el progreso. Tu mejor día es el jueves 20 de agosto, con dinero extra por ventas o proyectos.

Salud: Cuida tu mente; el estrés y la angustia son tu punto débil. Busca apoyo si lo necesitas.

Consejo: Sé reservado, evita chismes y estudia finanzas o relaciones públicas. Invierte en algo propio.

Números de la suerte: 04, 08, 16 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatible con Libra, Escorpión, Acuario. Embarazo en puerta si estás casado.

Recomendación: Las cartas sugieren visualizar el éxito y dejar ir lo negativo. Gana en juegos de azar y protégete de envidias.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Torre



Cáncer, es tiempo de madurar y dejar la victimización o pensamientos de venganza. Tu mejor día es el miércoles 19 de agosto, ideal para trabajar, pagar deudas y comprar útiles escolares.

Salud: Cuida problemas hormonales, quistes o retención de líquidos. Desconéctate una hora al día para reducir el estrés.

Consejo: Resuelve procesos legales con éxito, termina estudios y cámbiate el look. No temas al qué dirán.

Números de la suerte: 11, 14, 30 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Amor: Compatible con Tauro, Piscis, Escorpión.

Recomendación: Las cartas indican éxito en trámites legales. Usa agua bendita, reza a los ángeles y compra un reloj para ser puntual.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol



Leo, sigues brillando en tu temporada de cumpleaños (hasta el 20). La carta del Sol te trae Principales problemas musculares, cuello o espalda. Ve al dentista o dermatólogo.

Consejo: No hagas ejercicio en exceso, paga deudas y compra algo grande (auto, celular). Sé reservado y vive el presente.

Números de la suerte: 02, 05, 26 (seis golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Compatible con Aries, Sagitario, Capricornio. Embarazo en puerta si estás casado.

Recomendación: Las cartas indican disposición para soltar lo negativo. Usa un escapulario o listón rojo del arcángel Miguel para protección. Recibe un regalo sorpresa.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Carruaje



Virgo, tu era comienza después del 21 de agosto. Tu mejor día es el viernes 22 de agosto, con soluciones a problemas amorosos, laborales o médicos.

Salud: Cuida migrañas, tensión o dolores de cuello. Duerme bien y camina.

Consejo: Paga deudas, arregla herencias o propiedades y planea un viaje para tu cumpleaños. Usa tu potencial en administración o ventas.

Números de la suerte: 01, 24, 35 (seis golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatible con Sagitario, Capricornio, Tauro. Evita celos o pensamientos negativos.

Recomendación: Las cartas auguran un despertar laboral y dinero extra. Eres un ser de luz; enfócate en el éxito.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros



Libra, el triunfo y la determinación están contigo. Tu mejor día es el martes 19 de agosto, ideal para arreglar trámites legales, visa o pasaporte.

Salud: Cuida piernas, pies o circulación. Usa zapatos cómodos.

Consejo: Administra tu dinero, cámbiate de banco y haz dieta (camina, reduce azúcar y sal). Acepta cambios de ciudad o trabajo.

Números de la suerte: 11, 34, 59 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Compatible con Acuario, Piscis, Géminis. Evita traiciones o amores prohibidos.

Recomendación: Las cartas indican abundancia económica. Libérate del miedo con el arcángel Miguel y espera una sorpresa familiar.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: As de Espadas



Escorpio, corta lo negativo con determinación. Tu mejor día es el jueves 20 de agosto, perfecto para trámites bancarios o deudas.

Salud: Cuida vista, riñones, páncreas o hígado. Reduce alcohol y toma agua.

Consejo: Estudia leyes, criminología o administración. Evita amores del pasado y protégete de insectos.

Números de la suerte: 10, 40, 77 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Compatible con Escorpión, Piscis, Cáncer. Evita celos o traiciones.

Recomendación: Las cartas sugieren nuevas rutas de crecimiento. Usa la ley de atracción y cámbiate el look.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Emperador



Sagitario, tu carisma y fuerza te guían. Tu mejor día es el lunes 17 de agosto, con cierres laborales y arreglos en casa o auto.

Salud: Cuida riñones, páncreas o hígado. Reduce sal y azúcar; toma vitaminas.

Consejo: Sé discreto, elimina gastos innecesarios y sé perseverante. Arregla trámites de visa o divorcio.

**Números de latopics: 12, 18, 41 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatible con Libra, Leo, Aries.

Recomendación: Las cartas indican una visión elevada de vida. Perdona y sé grande con la ayuda del arcángel Miguel.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago



Capricornio, pide y se te dará. Tu mejor día es el martes 19 de agosto, con oportunidades laborales y estudios.

Salud: Cuida gastritis, úlceras o hernias. Come despacio y sano.

Consejo: Controla el mal carácter, paga deudas y busca mejores trabajos.

Números de la suerte: 06, 13, 30 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Compatible con Leo, Virgo, Aries.

Recomendación: Las cartas advierten contra fraudes y personas tóxicas. Reza al arcángel Miguel y corta lazos negativos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Juicio



Acuario, toma decisiones sabias. Tu mejor día es el jueves 20 de agosto, con recompensas económicas y cierres de contratos.

Salud: Cuida oídos, nariz y garganta. Toma cítricos y camina.

Consejo: Inicia un negocio propio, compra ropa o zapatos y sé auténtico. Evita manipulaciones.

Números de la suerte: 01, 15, 49 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y azul.

Amor: Compatible con Acuario, Tauro, Géminis. Embarazo en puerta si estás casado.

Recomendación: Las cartas indican un futuro a tu favor. Suelta lo negativo y adopta una mascota o inicia un negocio de comida.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo



Piscis, estás de buen humor y con nuevas propuestas. Tu mejor día es el miércoles 19 de agosto, con dinero extra y amor verdadero.