Horóscopo semanal del 14 al 19 de junio de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 14 al 19 de junio del 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Aries, esta semana encontrarás la solución y la luz a los problemas que venías arrastrando. Se abren muchas oportunidades nuevas, especialmente laborales, con propuestas interesantes y la llegada de dinero extra. Tu mejor día es el 17 de junio, un día cabalístico.

Salud: Cuida el estómago, evita la acidez y problemas de insomnio. Lleva una buena alimentación y duerme en horarios regulares.

Consejo: Protégete de chismes, intrigas y gente malintencionada (serpientes y víboras simbólicas). Rodéate de plantas, mascotas y naturaleza. Levántate temprano, organiza tu tiempo y no te pases de confiado. Prende una veladora blanca y usa agua bendita el 17. Arregla papeles de pasaporte o visa para viajes.

Números de la suerte: 15, 20, 28 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta y estabilidad. Si estás soltero, llegan signos compatibles: Virgo, Leo y Capricornio. Viene un gran amor, posiblemente del extranjero, con alta compatibilidad y posibilidad de matrimonio.

Recomendación: Las cartas (cinco de oros y dos de espadas) indican que alguien que te debía te pagará y cortarás malas vibras. Invierte en cocina, alimentos o bebidas. Alimenta también tu espíritu con meditación y conexión con Dios.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: As de Oros

Tauro, esta semana trae triunfo, estabilidad y crecimiento económico. Aunque habrá tareas y contratiempos, el As de Oros anuncia nuevas oportunidades y éxito en trámites legales. Tu mejor día es el 16 de junio.

Salud: Cuida dolores de cabeza, migraña y ansiedad. Relájate, camina y duerme bien.

Consejo: Analiza y paga tus deudas. Arregla y renueva tu casa (muebles, espejo). No vuelvas con amores del pasado. Administra tu tiempo y evita chismes.

Números de la suerte: 07, 23, 35 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Renacer amoroso después de rompimientos. Signos compatibles: Géminis, Virgo y Capricornio. Viene una persona “tal para cual” con sintonía perfecta.

Recomendación: Las cartas (siete de bastos y rey de oros) sugieren poner un negocio para dinero extra y dar apoyo a alguien con enfermedad. Dios estará contigo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Carruaje

Géminis, estás en una gran etapa. Sigue avanzando sin miedo. Semana de regalos sorpresa y avances laborales. Tu mejor día es el 15 de junio.

Salud: Cuida intestino, gastritis y colitis. Sigue una buena dieta y ejercicio, evita pastillas o dietas extremas.

Consejo: Llega visa y pasaporte para viajar. Sé honesto y confía en ti. Cambia de look si deseas y haz cirugías estéticas o dentales.

Números de la suerte: 02, 06, 11 (gemelo).

Colores: Blanco y azul.

Amor: No regreses con amores del pasado. Signos compatibles: Libra, Capricornio y Acuario. Gran amor y regalo de alguien que no veías.

Recomendación: Las cartas (dos de oros y seis de oros) advierten sobre corajes y celos, pero anuncian mucho dinero extra que te debían y la llegada de una mascota que te dará felicidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Mago

Cáncer, pide y se te dará. Te preparas para una etapa de riqueza y cambios positivos. Deja drama y pasado. Tu mejor día es el 16 de junio.

Salud: Cuida cabello, piel y dientes. Visita al dermatólogo.

Consejo: Arregla y pinta tu casa para alinear abundancia. No temas a los cambios. Prende veladora blanca y usa agua bendita el 16.

Números de la suerte: 17, 21, 34 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Compatibles: Piscis, Sagitario y Escorpión.

Recomendación: Las cartas (caballo de bastos y seis de copas) indican invitaciones a viajes o fiestas de familiares y reuniones positivas para estudiar o cursos. Pide un deseo el 16.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Estrella

Leo, brilla más que nunca y reinvéntate. Buena suerte y actitud positiva. Tu mejor día es el 18 de junio.

Salud: Cuida espalda baja y riñones. Toma más agua y evita cargar peso.

Consejo: Haz ejercicio, activa tu vida y arregla la cocina. Aprende idiomas y conéctate con personas del extranjero.

Números de la suerte: 12, 14, 27.

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Posible regreso de un amor del pasado si es sincero. Compatibles: Cáncer, Aries y Capricornio.

Recomendación: Las cartas (as de oros y cuatro de espadas) indican contrato nuevo, dinero extra y mejor administración financiera. Prepara tu futuro con visión.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Sol

Virgo, vuelve la paz, el triunfo y el éxito. Tu mejor día es el 19 de junio.

Salud: Cuida migraña, depresión y angustia. Aléjate de lo negativo.

Consejo: Adopta una mascota, arregla papelería y evita chismes familiares. Sé discreto. Prende veladora blanca.

Números de la suerte: 10, 26, 30 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y negro.

Amor: Se acerca alguien de Acuario, Tauro o Capricornio con buenos sentimientos. Déjate querer.

Recomendación: Las cartas indican nacimiento de un bebé en la familia, juntas con gente de poder y ayuda de una mujer morena clara. Construye bases (casa, terreno, ahorro).

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Loco

Libra, madurez, crecimiento y estabilidad. Planifica tu futuro. Tu mejor día es el 18 de junio.

Salud: Cuida huesos, músculos y espalda baja. Ejercicio progresivo.

Consejo: Cambia de look, ve al mar y avanza en estudios (tesis, diplomado). No cargues peso.

Números de la suerte: 18, 32, 54 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Verde y azul.

Amor: Momento de volver a enamorarte. Compatibles: Escorpión, Acuario y Géminis.

Recomendación: Las cartas (caballo de oros y cinco de espadas) advierten sobre traiciones; aléjate de gente negativa. Estudia arte o diseño. Planeas viaje para julio/agosto.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Escorpión, ha llegado el momento de cerrar ciclos y arreglar todos los asuntos pendientes del pasado. Libérate de lo que ya no te permite avanzar y evita cargar con problemas ajenos. Tu energía se renovará notablemente esta semana.

Salud: Cuida los nervios, dolores de cabeza, cuello y espalda alta. Camina, relájate y evita el estrés acumulado.

Consejo: Renueva tu guardarropa con ropa y zapatos para trabajo o estudios. Protégete especialmente el 17 de junio con agua bendita en todo el cuerpo. Evita traiciones y personas falsas.

Números de la suerte: 31, 42, 67 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y azul. Amor: Muy compatibles Cáncer, Tauro y Piscis. Se hablará de compromisos serios, casamiento, estabilidad o embarazo.

Recomendación: Las cartas (seis de bastos y caballo de espadas) te piden cautela con supuestos amigos y amores conflictivos. Abre tus raíces de abundancia, viaja más y construye tu propio caparazón energético para mantener la paz.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Torre

Sagitario, es tiempo de edificar con bases sólidas tu proyecto de vida. Deja atrás lo inestable y comienza a construir con pasos firmes y decididos. Tu mejor día es el 16 de junio.

Salud: Cuida el estómago e inflamaciones. Mejora tu alimentación real y abandona dietas extremas o pastillas milagrosas.

Consejo: Compra un reloj, controla tus enojos y evita dar explicaciones de más. No presumas tus planes ni cambios personales.

Números de la suerte: 01, 33, 50.

Colores: Amarillo y verde. Amor: Semanas de encuentros íntimos y sensuales con amores nuevos. Compatibles: Libra, Leo y Tauro.

Recomendación: Las cartas (caballo de copas y sota de copas) anuncian un hermoso regalo de Dios, cambios de puesto, nuevos proyectos y la visita de familiares. Arregla tu casa y recíbelos con los brazos abiertos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Templanza

Capricornio, mantén la calma, todo fluye en el momento perfecto. Evita acelerarte y confiar en exceso en tu propio ritmo. El Arcángel Miguel te protege. Tu mejor día es el 17 de junio.

Salud: Cuida gastritis, úlcera e hígado. Elimina o reduce picante, alcohol y cigarro.

Consejo: Es un excelente momento para cambiar de casa, trabajo, ciudad o incluso país. Sigue tu intuición y evita pedir consejos.

Números de la suerte: 13, 22, 44 (tres golpes de suerte, con posibilidad de premio mayor).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles Aries, Tauro y Virgo. Llega nueva determinación para formar una relación estable.

Recomendación: Las cartas (dos de bastos y siete de copas) hablan de cambios totales, adopción de mascota, viajes y muchas reuniones sociales. Arréglate, renueva tu imagen y proyecta éxito.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Acuario, la fortuna gira a tu favor y te coloca en una posición alta. Semana dinámica llena de eventos, viajes y nuevas propuestas. Tu mejor día es el 16 de junio.

Salud: Cuida garganta, pulmones y tiroides. Acude al médico si es necesario.

Consejo: Liquida deudas pendientes, arregla tu casa por visitas externas y no regreses con amores del pasado.

Números de la suerte: 24, 29, 71.

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Compatibles Sagitario, Libra y Géminis. Momento ideal para dejarte querer y construir una relación estable.

Recomendación: Las cartas (as de espadas y rey de copas) indican solución rápida de trámites legales y la llegada de una persona importante del extranjero. Acércate a la naturaleza, plantas y animales para recargar energía positiva.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Emperador

Piscis, eres fuerte, líder y protector por naturaleza. Esta semana es importante que enfoques esa misma energía en tu propio crecimiento y bienestar. Tu mejor día es el miércoles 18 de junio.