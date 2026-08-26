Juliana Awada está internada en una clínica de bienestar en Suiza

Juliana Awada se encuentra en una exclusiva clínica de bienestar en Suiza. Tras separarse de Mauricio Macri a principios de este año, la ex primera dama viajó a un reconocido centro médico que combina las últimas tecnologías con una estadía repleta de lujos.

Juliana Awada se instaló en una de las clínicas de bienestar más exclusivas del mundo

Juliana Awada viajó a Suiza para realizar una estadía enfocada en el bienestar y la longevidad. El lugar elegido es Clinique La Prairie, uno de los centros más exclusivos del mundo, ubicado frente al lago Lemán. Apasionada por el estilo de vida saludable, aceptó estar lejos de la Argentina para vivir una estadía que se focaliza en la medicina preventiva y longevidad.

La noticia trascendió luego de que Willie Carballo, referente y pionero en la difusión de propuestas vinculadas al wellness, compartiera en sus redes sociales imágenes junto a ella. En una de sus publicaciones, además, hizo referencia a la “escapada” de la empresaria a la institución europea.

Juliana Awada junto a Willie Carballo, pionero en el desarrollo y los estudios sobre bienestar y longevidad

Ubicada en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán, Clinique La Prairie es una institución que combina medicina, ciencia y bienestar en un entorno de lujo y privacidad. Sus puertas se abrieron en 1931, cuando el médico suizo Paul Niehans inició allí sus investigaciones y tratamientos vinculados a la terapia celular. Con el paso de las décadas, el establecimiento se convirtió en un referente internacional de la medicina preventiva y del cuidado integral.

La propuesta de Clinique La Prairie va mucho más allá de una lujosa estadía. Sus programas se construyen alrededor de cuatro pilares: conocimiento médico, nutrición, bienestar y movimiento, con un enfoque destinado a promover una longevidad saludable.

Así es la exclusiva clínica de bienestar integral donde se encuentra Juliana Awada

El centro combina consultas y evaluaciones médicas con programas de nutrición, actividad física, descanso y bienestar. La experiencia está pensada de manera personalizada, de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada visitante, y se desarrolla en un entorno exclusivo frente al lago.

Uno de los grandes diferenciales del lugar es justamente la combinación entre medicina especializada y una experiencia de lujo. El complejo cuenta con más de 50 especialistas médicos y ofrece programas de bienestar y longevidad diseñados a medida. Asimismo, la clínica también se hizo conocida por recibir a personalidades de distintas partes del mundo. A lo largo de su historia, figuras de la política, el espectáculo y el deporte eligieron este destino para realizar tratamientos vinculados al bienestar y la revitalización.

Susana Giménez, una de las argentinas que pasó por Clinique La Prairie

El exclusivo centro suizo cuenta con una larga lista de visitantes famosos. Entre las celebrities argentinas que pasaron por sus instalaciones se encuentran Susana Giménez, Mirtha Legrand y Diego Maradona, según trascendió.

En el caso de Susana Giménez, su visita habría sido para probar el emblemático programa de revitalización que caracteriza a Clinique La Prairie, una propuesta relacionada con las terapias celulares que forman parte de la identidad de la institución desde sus comienzos.

Susana Giménez

La lista internacional también es extensa. Distintas publicaciones en medios internacionales mencionan que entre los famosos que pasaron se encuentran: Michael Jackson, Mick Jagger, Angelina Jolie y Frank Sinatra, además de otras figuras como Marlene Dietrich, Alain Delon, Sharon Stone y Robert Redford.

En resumen, Juliana Awada está internada en una clínica de bienestar en Suiza llamada Clinique La Prairia, donde se combina medicina, bienestar, privacidad y lujo, y es elegida desde hace tiempo por personalidades que buscan hacer una pausa de sus rutinas y enfocarse en el cuidado integral y bienestar.