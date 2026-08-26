La historia de amor de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi: escapada romántica, boda en Miami y un bebé a los 51 años

La historia de amor entre Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi comenzó en 1997, cuando aparecieron las primeras fotografías de la pareja durante una romántica escapada por la Patagonia. Para ambos se trataba de una nueva oportunidad sentimental pues, Marcela ya era madre de Juana e Ignacio, fruto de su matrimonio con Ignacio Viale, mientras que Marcos tenía cuatro hijos, Camila, Valeria, Marcos y Santiago.

Marcela Tinayre y Marcelo Gastaldi

Tres años después de aquellas primeras imágenes, decidieron dar un paso más y se casaron en Miami. En 2001 llegó Rocco, el hijo que tuvieron en común, en un momento muy especial para ambos. Marcela tenía 50 años y Marcos, 51, y el nacimiento del pequeño terminó de unir dos familias que ya tenían una historia propia.

La consolidación del vínculo entre Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

Cuando nació Rocco, la familia de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi atravesaba una nueva etapa. El embarazo había sido muy esperado y el nacimiento del pequeño fue celebrado especialmente por Mirtha Legrand, quien por entonces se convirtió en abuela por tercera vez. Rocco nació por cesárea y pesó cuatro kilos, en una jornada que la familia recordó especialmente.

Marcela Tinayre y Marcelo Gastaldi se convirtieron en padres de Rocco

La llegada de su hijo también dio lugar a una familia ensamblada en la que convivían los hijos que ambos habían tenido de relaciones anteriores. Para Marcela, Rocco representaba además la unión entre las dos familias que habían comenzado a formar juntos.

La separación de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

Cuando Rocco tenía ocho años, Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi decidieron tomarse un tiempo. Sin embargo, durante aquella separación, el banquero inició una relación con Sol Santamarina, una arquitecta 24 años menor que él, con quien tuvo una hija llamada Francesca. El nombre tenía además un significado particular para Marcela pues, había sido el que habían pensado para su bebé si hubiera sido una niña.

Marcela Tinayre y Marcelo Gastaldi se separaron cuando su hijo cumplió 8 años

Después del nacimiento de Francesca y de confirmarse la paternidad de Gastaldi mediante un examen, Marcos asumió su rol como padre y terminó su relación con Santamarina. Con el tiempo, volvió a acercarse a Marcela y ambos decidieron retomar su vínculo. La reconciliación marcó una nueva etapa para la pareja. Volvieron a convivir y, aunque la relación ya no era exactamente la misma que antes de la separación, encontraron una nueva manera de estar juntos.

El vínculo que permaneció después del divorcio

Con los años, el matrimonio mantuvo una vida privada muy reservada. Aunque ocasionalmente aparecían juntos en restaurantes o encuentros sociales, preferían mantener los detalles de su relación lejos de las cámaras. También circularon versiones sobre supuestas crisis, pero ninguno de los dos solía profundizar públicamente sobre su intimidad.

Marcela Tinayre y Marcelo Gastaldi se mantuvieron juntos hasta el fallecimiento del banquero

Tiempo después, Marcela Tinayre confirmó que el banquero atravesaba la enfermedad de Parkinson. La situación modificó nuevamente la dinámica familiar y puso a prueba el vínculo que habían construido durante tantos años. Aunque ya estaban divorciados, la hija de Mirtha Legrand continuó acompañándolo y se organizó junto con sus hijos para cuidar de él. Marcos Gastaldi murió en 2020, dejando atrás una historia de amor y una familia que compartió buena parte de su vida.