CUANDO EL HOGAR DEJA DE ACOMPAÑAR

La neuroarquitectura y la decoración emocional aportan nuevas claves para comprender por qué muchas personas se sienten cansadas o incómodas en su propia casa. Antes de reformar o redecorar, aprender a leer el espacio puede ser el primer paso hacia un mayor bienestar cotidiano.

Durante mucho tiempo, el diseño de interiores se centró casi exclusivamente en la estética: estilos, objetos y tendencias. Sin embargo, en paralelo, comenzó a instalarse una pregunta silenciosa: ¿por qué tantos hogares correctamente diseñados no logran generar bienestar en quienes los habitan?

La neuroarquitectura ofrece parte de la respuesta. Esta disciplina, que integra los aportes de la neurociencia al diseño de los espacios, demuestra que variables como la luz, el color, la distribución y las proporciones influyen directamente en nuestras emociones, nuestro comportamiento y nuestra energía diaria. El espacio no es un fondo neutro: interactúa de manera constante con el cuerpo y la mente.

Distintas investigaciones científicas han comprobado que la luz natural favorece el estado de ánimo y la productividad, que ciertos colores pueden inducir calma o mejorar la concentración, y que la forma de los ambientes incide en la percepción de seguridad y confort. Estos principios ya se aplican en oficinas, escuelas y hospitales, pero en el ámbito del hogar todavía no siempre se consideran de manera consciente.

En la vida cotidiana, muchas personas —especialmente mujeres— describen una sensación difícil de explicar: miran su casa y no logran sentirse completamente cómodas en ella. No se trata necesariamente de desorden o falta de estilo, sino de una falta de sincronía entre el espacio y la etapa vital que están atravesando. Cambios personales, duelos, reinicios o nuevas dinámicas familiares pueden dejar al hogar “atrasado” respecto de quien lo habita.

Desde la Decoración Emocional Aplicada, el enfoque propone un cambio de lógica: antes de modificar un ambiente, es fundamental aprender a leerlo. Observar qué emociones despierta, qué hábitos refuerza y qué aspectos generan cansancio o rechazo permite comprender qué está ocurriendo realmente. Recién a partir de esa lectura, el cambio se vuelve coherente y efectivo.

En este contexto surge un entrenamiento de 3 días, orientado a acompañar a mujeres en el proceso de lectura emocional de sus espacios. La propuesta no parte de la tendencia ni del objeto, sino de la comprensión: aprender a interpretar el hogar como un sistema vivo que refleja y acompaña procesos personales.

Más que buscar casas perfectas, el desafío actual parece ser otro: crear hogares que sostengan la vida real. Espacios que no empujen en contra, sino que acompañen. Porque cuando el hogar vuelve a alinearse con quien lo habita, el bienestar deja de ser una promesa y se convierte en experiencia cotidiana.

