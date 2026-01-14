Leticia Siciliani: “Era hora de que Luciano Castro diga que es patético”

Leticia Siciliani habló de la polémica que generó la filtración de audios en los que Luciano Castro intenta conquistar a una joven danesa, que vive en España. Lejos de evitar el tema, la hermana de Griselda Siciliani salió a defenderla y respondió con total sinceridad qué le parecieron los dichos del actor.

Leticia Siciliani arremetió contra Luciano Castro tras engañar a su hermana, Griselda

Luego de pasar unos días en Mar del Plata junto a su hermana Griselda Siciliani y Luciano Castro, Leticia Siciliani se refirió al escándalo que afectó la vida personal de la actriz y tuvo un fuerte impacto mediático. En una nota que brindó al ciclo A la tarde (América TV), la joven fue consultada por el engaño y fue en ese momento que decidió marcar un límite claro sobre la intimidad de la pareja.

“Es la intimidad de Lu. A mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, expresó dejando en evidencia su incomodidad frente al tema. Luego, la periodista quiso saber si los rumores de separación entre los actores eran ciertos. A lo que Leticia Siciliani contestó entre risas: “Al menos yo no me enteré”. Además, agregó que vacacionó junto a ellos y que no los vio separados.

Leticia y Griselda Siciliani

En este sentido, se animó a opinar sobre el polémico accionar de Luciano Castro con una bailarina que conoció en un bar, a quien le envió audios hablando con acento español: “Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’, nada más”.

Por otro lado, Leticia Siciliani al descargo público que realizó el artista, en el que se definió a sí mismo como “patético” tras la filtración del material. “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera”, lanzó sin filtro la hermana de Griselda y agregó filosa: “Es para hacer memes. Si no te reís… ¿cómo se te ocurre, hermano?”.

La contundente frase de Leticia Siciliani para defender a su hermana

Leticia Siciliani, que actualmente se encuentra haciendo temporada teatral en Mar del Plata con la obra La llamada, también contestó sobre las declaraciones que brindan otras famosas sobre Griselda. “Me molesta cualquier persona que bardee a mi hermana. Me molesta mucho", expresó.

Si bien dejó en claro que prefiere hacer oídos sordos, la actriz contó que le afecta ver que arremeten contra ella. "Yo no voy a opinar de terceros, pero cuando se meten con mi hermana, sí me molesta”, concluyó, demostrando así su faceta más protectora. De esta manera, Leticia Siciliani se animó a responder sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y su llamativo descargo. “Era hora de que Luciano Castro diga que es patético”, aseguró sin piedad sobre su cuñado.