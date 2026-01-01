De hogar olvidado a protagonista: cómo darle nueva vida a la chimenea y modernizar el living

CONTENTDECO CARAS

En muchas casas, la chimenea puede convertirse en un rincón olvidado: acumula polvo, decoraciones pasajeras o simplemente queda en desuso. Sin embargo, con creatividad y planificación, ese espacio puede transformarse en un elemento funcional y estético, protagonista del living.

En nuestro proyecto más reciente, aprovechamos la chimenea existente para diseñar un living moderno y funcional. La reforma incluyó una distribución abierta, mobiliario contemporáneo y materiales cálidos que aportan elegancia y confort. El verdadero cambio, sin embargo, fue darle un nuevo uso al hogar en desuso: allí diseñamos una cava de vinos integrada.

La cava cuenta con una heladera para vinos, estantes para botellas y copas, un pequeño espacio para accesorios y detalles decorativos que refuerzan la atmósfera sofisticada del ambiente. Este elemento no solo aporta funcionalidad, sino que también se convierte en un punto focal que invita a compartir y disfrutar del espacio.

El primer paso fue pensar la chimenea como un lienzo en blanco. Retiramos elementos innecesarios y analizamos la circulación y la iluminación natural del living. La cava se integró de manera orgánica, respetando la proporción y generando un equilibrio visual con los muebles y textiles contemporáneos.

El mobiliario modular y la iluminación ayudaron a reforzar la modernidad. La luz led estratégicamente ubicada destaca la cava, mientras que sillones y mesas mantienen la funcionalidad y la comodidad del espacio social.

Las texturas y materiales fueron clave para aportar un acento a este espacio: madera , metal negro, cuarzo y detalles de vidrio crean contraste y calidez, mientras que los objetos decorativos seleccionados cuidadosamente —copas, botellas y elementos de bar— aportan personalidad sin sobrecargar.

Tip final: repensar los espacios no usados puede abrir nuevas posibilidades dentro del hogar. A veces, no se trata de agregar, sino de reinterpretar lo que ya existe con otra mirada. Una chimenea olvidada puede transformarse en una cava integrada, aportando modernidad, elegancia y un lugar pensado para disfrutar con familia y amigos.

Datos de contacto

Mail [email protected]

Celular: +54 9 11 35709127

Instagram @qch.arquitectura @decojavierach