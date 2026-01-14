Así es la casa de Mariana Brey, a dos años de su mudanza: estilo moderno, tonos cálidos y pensada para disfrutar en familia

La casa de Mariana Brey refleja con claridad la nueva etapa personal que atraviesa desde su mudanza, hace ya dos años. De estilo moderno y cálido, la conductora reveló los detalles del hogar se que destaca por sus ambientes luminosos, pisos de madera y una decoración pensada para el disfrute cotidiano junto a sus hijos, Luca y Juana.

Así es la casa de Mariana Brey, a dos años de su mudanza: "Un espacio a mí medida"

Cuando Mariana Brey recuerda el 13 de enero de 2024, lo hace como un verdadero punto de inflexión. Ese día no solo se mudó: cambió de destino. Así lo expresó en un emotivo posteo de Instagram, donde compartió imágenes de aquel momento bisagra y escribió: “Cambié de hogar, busqué un espacio a mi medida, a mi gusto, con la calidez que yo y mis hijos merecemos”. Hoy, a dos años de esa decisión, la periodista abre una ventana a su casa actual, un refugio que refleja equilibrio, disfrute y una nueva forma de habitar lo cotidiano.

La propiedad se destaca por su impronta moderna y cálida, con ambientes amplios, mucha luz natural y una paleta de colores que invita al relax. La madera es protagonista, tanto en los pisos como en el mobiliario, y se combina con textiles en tonos tierra y detalles que aportan personalidad sin recargar los espacios.

El living es uno de los corazones de la casa: un sofá de cuero en tono suela, mesas bajas de madera y almohadones estampados crean un clima relajado, ideal para compartir tiempo en familia. Las plantas, presentes en distintos rincones, refuerzan la sensación de hogar vivido y conectado con la naturaleza.

El comedor continúa esa línea estética con una mesa de líneas simples y sillas tapizadas en un vibrante tono mostaza que aportan carácter y modernidad. Es un espacio pensado para encuentros cotidianos, comidas compartidas y charlas que se estiran sin mirar el reloj. La cocina, integrada, suma una barra con banquetas altas tapizadas que funcionan como punto de reunión informal y refuerzan el espíritu social de la casa.

Aunque en esta selección de imágenes no aparece, el parque y la extensa pileta son otro de los grandes protagonistas del hogar. Un espacio verde pensado especialmente para disfrutar con sus hijos, donde el aire libre se vuelve parte esencial de la vida diaria.

“Ese solo movimiento fue el envión para muchos más movimientos en mi vida”, reflexionó Mariana Brey. Y su casa, hoy, es el reflejo más fiel de esa transformación: un lugar hecho a medida, donde la gratitud, la calma y el disfrute se viven puertas adentro.