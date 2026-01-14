El Kun Agüero rompió el silencio tras su pelea con Pampita en Punta del Este: “La ligué yo”

Después de una ola de rumores que explotaron en redes y en los programas de espectáculos, Sergio “Kun” Agüero decidió contar su versión de lo que pasó con Pampita durante las fiestas en Punta del Este. Lejos de alimentar el escándalo, el exfutbolista habló para Mitre Live y buscó bajarle el tono a una historia que, según él, fue completamente exagerada.

El Kun Agüero negó cualquier conflicto con Pampita

Con su estilo directo y sin vueltas, el Kun fue tajante al desmentir las versiones que hablaban de un cruce con la modelo. “No, nada que ver. Mirá si voy a pelearme con ella”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre. Y sumó: “Pero la verdad no sé de dónde sacaron eso”, dejando en claro que, para él, la historia no tiene sustento real. El rumor había surgido previamente en LAM (América TV), a raíz de supuestas quejas de vecinos tras los festejos de Año Nuevo, donde hubo fuegos artificiales.

Sin embargo, el propio Agüero explicó que, lejos de existir tensión, la relación con Pampita fue cordial y amable durante esos días. “Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez, pero alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo”, contó, con humor y sin mostrar enojo. Para el Kun, el problema no fue lo que pasó en Punta, sino cómo se armó el relato después. En un contexto donde cualquier comentario se transforma en titular, la historia fue creciendo hasta instalar la idea de una pelea que, según él, nunca ocurrió.

El Kun y el gesto que desarmó el escándalo en Punta del Este

Previo al descargo del exjugador, Pepe Ochoa, panelista de LAM, había aportado un dato el aire: “Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne”, en referencia al gesto que habría tenido el entorno de Pampita para cerrar cualquier malentendido. Ese detalle termina de pintar el clima real que se vivió entre ellos: más cercano a una situación descomprimida que a una pelea entre figuras del espectáculo.

Un presente, una visita amable y buena onda entre vecinos ocasionales, muy lejos de una escena de tensión. En ese marco, el Kun eligió no polemizar ni apuntar contra nadie, sino simplemente aclarar que quedó involucrado en una historia que no lo representa. Su frase, “la ligué yo”, resume con ironía cómo terminó siendo señalado en un conflicto que, según él, nunca existió. Así, lo que empezó como un rumor veraniego terminó convertido en una novela mediática que, puertas adentro, no habría pasado de una anécdota. Mientras tanto, Agüero sigue apostando a mantener su perfil relajado fuera de las canchas y a tomarse estas situaciones con calma, incluso cuando los titulares dicen otra cosa.