María Belén Ludueña disfruta de su embarazo en Cariló: las fotos más lindas

María Belén Ludueña está transitando los cinco meses y medio de embarazo y disfrutando a full el diario crecimiento de su pancita. Por eso, desde que terminó con “Tarde o temprano”, en Canal Trece, la periodista comenzó a dedicar todo su tiempo al disfrute de la gestación de su primer hijo con Jorge Macri, quien ya es padre de Martina, Antonio y Giorgio.

Belén rodeada por sus padres, Michu y Connie, sus hermanas, cuñados y sobrinos Juan Bautista, Juan María y Lola.

El plan perfecto para el relax de la periodista fue el reencuentro con toda su familia, primero en Mar del Plata.

“Me fui a pasar unos días a Mar del Plata con toda mi familia que vive allá. Y aproveché para des cansar con ellos durante mi quinto mes de embarazo. Me encontré con mis papás, Michu y Connie, mis hermanas María Paz y María Jo sefina, mis cuñados, sobrinos Juan Bautista, Juan María y Lola, y amigos que quiero mucho. Lola es la hija de mi hermana menor, María Josefina, y de Joaquín, tiene 4 años y está muy ansiosa con la llegada del bebé. Por eso disfruté de muy tiernos momentos con ella”, contó María Belén Ludueña quien luego se instaló en su refugio familiar en Cariló.

La periodista se relajó en su casa familiar de Cariló.

Cómo es la rutina de Ludueña en sus vacaciones

“Mi rutina es muy tranquila. Me despierto más tarde, ya que duermo un poco más en mis vacaciones, y camino durante una hora y media. Después voy a la playa y a la noche como en familia o con amigos", contó a CARAS la periodista.

"Llevo una dieta muy equilibrada para que el bebé crezca bien nutrido y para eso consulté con una especialista ni bien me enteré del embarazo. Hago las cuatro comidas y dos colaciones. Pe ro también me doy mis gustos y cumplo con mis antojos de cerezas”, agregó la futura mamá.

María Belén tiene fecha de parto para el 29 de abril, diez días después de su cumpleaños N°40.

Relajada, rodeada por el amor de su familia, en el verde parque de la casona de Cariló, María Belén disfruta del feliz presente con el que tanto soñó.

“El embarazo viene muy bien. Estoy de 24 semanas y espero para fines de abril, así es que será de Tauro o, si se adelante, de Aries como yo", se sinceró la conductora, con emoción.

Lola, la sobrina de 4 años de Ludueña, hija de su hermana menor, está muy ansiosa con la llegada del bebé

"¡Cumplo 40 justo diez días antes de la fecha de parto que me dieron!. El 19 de abril es mi cumpleaños y el bebé es el mejor regalo que me pudo haber dado la virgencita, a quien le recé mucho para quedar embarazada. En Mar del Plata visité la gruta de la Virgen de Lourdes para agradecerle y pedir que todo siga muy bien como hasta ahora”, afirmó, feliz.

Y, aunque por ahora no quiere confirmar el nombre, adelanta: “Le dicen Bebini porque es varón… Estamos un 85 por ciento convencidos de un nombre que a mí me encanta. Es corto, bien tano y tiene un significado muy especial. Aún estoy consensuándolo con Jorge pero a todos nos gusta”, detalló.

La periodista espera un varoncito. Todavía no se decidieron por su nombre.

Los preparativos ante la llegada de su hijo: qué dice Jorge Macri

La periodista también cuenta que a su regreso se concentrará, con la ayuda de su hermana Josefina, en la decoración del cuarto del bebé. Y, sin pausa también revela el gran entusiasmo de Jorge Macri con su próxima paternidad.

“Jorge fue clave porque me apoyó mucho cuando las cosas no salieron como esperaba. Me dio aliento para no bajar los brazos. Fue duro, pero junto a él y a mi médico Adan Nabel de Cegyr llegamos acá con felicidad esperando un bebé que me va a cambiar la vida a mis 40. Jorge está muy entusiasmado. Quería ser papá a sus 60”, cerró María Belén Ludueña, quien hoy sólo se concentra en “Bebini”, que crece día a día.

Texto: Gaby Balzaretti.