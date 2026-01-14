Así confirmó Lali Espósito su casamiento con Pedro Rosemblat: fotos del anillo de compromiso, viaje romántico y la emoción de sus amigas

Lali Espósito volvió a revolucionar las redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por un nuevo proyecto artístico, sino por una noticia que tocó de lleno el corazón de sus fans. La artista anunció que se casa con Pedro Rosemblat y, en cuestión de minutos, su publicación se llenó de likes, comentarios y mensajes de felicidad.

Lali Espósito enseñó su anillo de compromiso

El anuncio confirmó el gran momento personal que atraviesa la pareja, que lleva dos años de relación y siempre eligió vivir su historia con naturalidad y bajo perfil. Sin dar demasiados detalles sobre la boda, Lali Espósito dejó en claro que el vínculo está más sólido que nunca y que ambos decidieron dar un paso clave en su camino juntos.

Así fue el compromiso de Lali

La noticia llegó a través de un posteo en Instagram donde Lali Espósito compartió varias imágenes. En una de ellas, se puede ver su mano en primer plano luciendo un brillante anillo de compromiso. Según trascendió, la propuesta de casamiento habría tenido lugar durante un viaje a Brasil, donde la pareja disfrutó de unos días de descanso.

Así fue el compromiso de Lali Espósito

En otra de las fotos, la cantante aparece sonriente, mostrando la alianza a cámara, acompañada por una frase simple pero contundente: “nos casamos”, junto a un emoji de corazón y otro de anillo. El posteo también fue replicado por Pedro Rosemblat, sellando públicamente la feliz noticia.

Así reaccionaron los famosos al compromiso de Lali Espósito

Como era de esperarse, el anuncio del compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no pasó desapercibido entre colegas y amigos del mundo del espectáculo. Una de las reacciones más comentadas fue la de Benjamín Vicuña, quien dejó dos corazones en los comentarios, un gesto breve pero cargado de afecto.

Así fue el compromiso de Lali Espósito

Evitta Luna, amiga cercana de Lali, expresó toda su emoción con un mensaje efusivo: “naaaaaa te amo!!! los!! un amor que me quiera solo auténtica !!!”, celebrando la autenticidad del vínculo. Por su parte, Candela Vetrano aportó una cuota de humor y entusiasmo al escribir: “que fiestón se viene!!!!”, anticipando una boda que promete ser tan celebrada como esperada. Con este anuncio, Lali Espósito no solo confirmó su casamiento, sino que también compartió uno de los momentos más felices de su vida, rodeada de amor, apoyo y la emoción genuina de quienes la acompañan desde siempre.