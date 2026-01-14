El Chino Leunis mostró qué tanto creció Delfina, su hija de 16 años: “Siempre que mires al costado, ahí voy a estar”

El Chino Leunis conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su hija Delfina con motivo de su cumpleaños número 16. A través de sus redes sociales, el conductor compartió un posteo cargado de amor, recuerdos y orgullo, acompañado por un carrete de fotos que recorren distintas etapas de la vida de la joven.

El Chino Leunis mostró cómo está hoy su hija Delfina

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 900 mil personas, el Chino Leunis escribió unas sentidas palabras para saludar a su hija Delfina en una fecha muy especial. Junto a una fotos actuales, en los que están posando sonrientes en medio de las vacaciones que disfrutaron juntos, escribió: "Estar en tu camino, y que vos estés en el mío, es uno de los regalos más maravillosos que me dio la vida".

Delfina, la hija del Chino Leunis, que cumplió 16 años.

Luego, el participante de Masterchef Celebrity expresó a corazón abierto: "Me llenás de orgullo por quién sos y por la mujer en la que te vas convirtiendo cada día". Su publicación continuó con una serie de adorables imágenes de cuando Delfina, fruto de su relación con Karin Rodríguez, de quien se separó en el año 2018 después de 14 años juntos, era pequeña y asistía al jardín.

Esta decisión de combinar imágenes vintage de cuando era una niña con postales más actuales que reflejan su crecimiento y la adolescente en la que se convirtió generó mucha ternura en los usuarios que siguen su contenido en Instagram. Asimismo, decidió acompañarlo con un texto profundo y sincero, en el que expresó su amor incondicional y la felicidad que siente al verla crecer.

El emotivo mensaje del Chino Leunis para su hija Delfina

Su posteo también incluyó un especial recordatorio para la adolescente. "Nunca te olvides de esto: siempre que mires al costado, ahí voy a estar. Para apoyarte, para alentarte, para decirte vos podés. Para llorar juntos, para reírnos, para lo que sea que necesites", expresó el Chino Leunis a su hija Delfina.



Así, con palabras simples pero cargadas de emoción, dejó en claro que acompañar a su hija en cada etapa de su vida es uno de los mayores regalos que le dio la paternidad. Al ver el álbum de fotos y leer sus palabras, Delfina comentó junto a un emoji de corazón: "Te amo pa, mucho".

Por último, el presentador manifestó: "Gracias por tu amor infinito y por tu compañía. Sos una hija maravillosa. ¡Felices 16! Cómo vuela el tiempo…Te amo para siempre". Sin dudas, cada foto demuestra la complicidad y el fuerte vínculo que mantienen. De esta manera, El Chino Leunis mostró qué tanto creció Delfina, su hija de 16 años, y mostró su lado más sensible en las redes sociales.