La historia de amor de Momi Giardina y Sebastián Espada: de la inesperada aparición en LUZU a la complicidad con Juli Castro

La historia de amor entre Momi Giardina y Sebastián Espada se convirtió, casi sin proponérselo, en una de las más queridas del universo digital. Lejos de los escándalos y de las estrategias mediáticas, la actriz y figura de LUZU TV apostó a un vínculo auténtico, construido desde la espontaneidad y la complicidad.
En ese camino, Momi Giardina encontró en Sebastián Espada un compañero que no pertenece al mundo artístico, pero que supo integrarse con naturalidad a su entorno, incluso generando una relación cercana con Juli Castro, amiga íntima y parte clave del universo LUZU.
Cómo se conocieron Momi Giardina y Sebastián Espada
El primer encuentro entre Momi Giardina y Sebastián Espada ocurrió durante el verano en Pinamar, cuando LUZU TV trasladó parte de su programación a la Costa Atlántica. Mientras ella trabajaba en el streaming, él, oyente del canal, se acercó a los estudios instalados en la ciudad balnearia, sin imaginar que ese gesto cambiaría su vida para siempre.
Fue la propia Momi Giardina quien recordó el momento exacto del flechazo en una entrevista con Ángel de Brito: “Si lo buscan, está el clip donde digo ‘me gusta él’ y lo señalo. A partir de ahí, no nos separamos más”. La escena tuvo un detalle casi cinematográfico: Sebastián ingresó al restaurante de Mariano Iúdica con un cajón de manzanas, imagen que llamó de inmediato la atención de la actriz. “Le dije a Valen Iúdica que averiguara quién era, pero nunca lo hizo. Al final, el destino se encargó solo”, contó entre risas.
Quién es Sebastián Espada, el hombre que conquistó a Momi Giardina
A diferencia de Momi Giardina, Sebastián Espada mantiene un perfil completamente alejado del espectáculo. Es chef, apasionado por la cocina y por una vida tranquila, lejos de los flashes y la exposición mediática. Su bajo perfil fue, justamente, unos de los aspectos que más sedujo a la actriz desde el inicio del vínculo.
Momi Giardina explicó cómo se complementan: “Él es más tranqui, pero nos potenciamos muy bien”. Esa conexión alcanzó su punto más alto en 2024, cuando Sebastián decidió dar un paso más y le propuso casamiento durante un show de LUZU TV en el Antel Arena de Uruguay. La escena, registrada en video, se volvió viral: Momi, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta entre aplausos y gritos del público. Un gesto romántico que confirmó que su historia de amor ya tenía destino compartido.