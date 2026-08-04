Dante Hogar: una propuesta integral en iluminación y decoración

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Francisco, ¿cómo nació Dante Hogar y qué camino recorrieron hasta consolidarse?

Vengo del comercio de materiales eléctricos familiar. En 2012 probé en Mercado Libre y en 2015 aposté por una línea de lámparas LED. Tras una sociedad fallida, abrí Dante el 22 de abril de 2019 en San Isidro con Male y Tomy. Buscábamos fusionar iluminación y electricidad con una atención de primer mundo. Empezamos con lo justo, pero con determinación y apoyo familiar. Hoy somos 12 personas, pasamos por Boulogne y reabrimos en Martínez en 2023. Vendemos mediante local físico, tienda online y Mercado Libre, enfocándonos ahora en el canal B2B para arquitectos y diseñadores.

¿Cuál es la propuesta de valor y el concepto detrás de su servicio?

Ayudamos a convertir casas en hogares vendiendo iluminación y decoración en fibras naturales premium (bambú, ratán). No vendemos por vender; ofrecemos una guía para entender cómo convive el producto en cada espacio resolviendo problemas reales. Nuestro diferencial es la cercanía y la obsesión por la experiencia del cliente. El gran desafío actual es lograr una verdadera omnicanalidad, replicando la calidez del local físico en la tienda online y en Mercado Libre.

¿Dónde enfocarán la estrategia de crecimiento para los próximos años?

Para 2027 queremos lanzar productos propios de iluminación en fibras naturales y cerámica para fortalecer nuestra diferenciación. Apuntamos a ser un ecommerce referente en Argentina. Por el momento no buscamos abrir más locales; el crecimiento será escalable mediante una logística impecable a todo el país. Nos posicionamos como una marca real y auténtica. Fortaleceremos el canal B2B y ampliaremos la infraestructura con un depósito tecnológico. La expansión internacional llegará tras consolidar el mercado local.



¿Qué los diferencia en un mercado tan competitivo?

El mercado está fragmentado entre quienes venden solo iluminación o solo decoración. Nosotros unimos ambos mundos en una propuesta integrada: una lámpara decora y las fibras naturales necesitan luz. Nos diferencia este propósito integral, la curaduría del producto y el cuidado de la experiencia en cada punto de contacto.

¿Qué errores financieros y de gestión corregirías en tus inicios?

Cuidaría el cashflow desde el primer día para evitar decisiones de supervivencia; el dinero es oxígeno. Dejaría el ego de lado para pedir ayuda, incorporando un mentor semanal. Principalmente, mantendría un masterplan visible diariamente para que el ruido cotidiano no me desvíe del propósito fundamental ni de mis metas reales.

Dante Hogar

Instagram: @dantehogar

Sitio web: dantehogar.com.ar