La historia de amor de Virginia Lago y Héctor Gióvine: se conocen de toda la vida, se casaron después de los 70 y tuvieron dos hijos

Virginia Lago y Héctor Gióvine son una de las parejas de actores más queridas del ambiente artístico. Ella alcanzó una gran popularidad gracias a su participación en Historias de corazón (Telefe), mientras que ambos construyeron a lo largo de más de cinco décadas una historia de amor atravesada por el arte, la familia y una profunda admiración mutua. Con una vida compartida entre escenarios, proyectos en común y experiencias que los marcaron a fuego, lograron consolidar un vínculo que permaneció firme con el paso del tiempo.

Virginia Lago y Héctor Gióvine, una historia de amor que perduró en el tiempo

Virginia Lago y Héctor Gióvine se conocieron mientras trabajaban como actores, cuando ambos eran jóvenes y comenzaban a desarrollar sus carreras en el universo artístico. El primer acercamiento surgió a partir de una propuesta cultural en Bariloche, donde fueron convocados para formar parte de un proyecto que combinaba teatro y comunidad. Aquel encuentro marcó el inicio de una dulce historia de amor que perduró con el correr del tiempo.

Virginia Lago y Héctor Gióvine | Instagram

Con los años, la relación se transformó en una vida en común donde el amor y la vocación ocuparon un lugar central. Ambos encontraron en el otro un compañero de ruta con quien compartir la pasión por la actuación y la creación artística, además de los desafíos propios de una profesión que los acompañó durante décadas.

Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Mariana y Pablo. La joven siguió los pasos de sus padres y se convirtió en actriz y directora teatral, mientras que el más chico del clan eligió un camino diferente vinculado a la equitación, la docencia y la preparación de caballos de salto. En este marco, la pareja de actores acompañó las elecciones de sus herederos y les permitieron construir sus propios caminos, respetando sus intereses e inquietudes.

Además de la familia que construyeron, Virginia y Héctor atraviesan una nueva etapa marcada por la llegada de sus nietas. Simona, de 19 años, y Carmela, de 2, se convirtieron en una fuente de felicidad para la pareja y en el reflejo de una nueva generación que continúa ampliando la historia de amor. Mientras las niñas la llaman “Abu”, el público que la sigue, cariñosamente le dice “Vicky”, un apodo que trae desde la infancia y que forma parte de su identidad.

Virginia Lago y Héctor Gióvine junto a al músico Mario Corredera | Instagram

Virginia Lago y Héctor Gióvine sellaron su amor con una boda después de los 70 años

Luego de una extensa convivencia y una vida juntos, Virginia Lago y Héctor Gióvine decidieron formalizar su relación con un casamiento celebrado por lo civil el 25 de octubre de 2021, post pandemia. La boda llegó después de más de 50 años juntos y representó la elección de reafirmar un vínculo que ya tenía una historia consolidada. En aquella oportunidad, la presentadora de historias contó que sus amigos se pusieron muy felices por este gran paso que dio con su compañero de vida y partener en el teatro.

La pareja atravesó distintas etapas personales y profesionales, siempre con el acompañamiento del otro. Héctor, reconocido por su trayectoria como actor, director y escritor, encontró en Virginia una compañera con quien compartir intereses, proyectos y una mirada similar sobre la vida, además de la pasión por la cultura y el deporte. En la actualidad, continúan mostrándose como un dúo inseparable sobre los escenarios, donde siguen compartiendo su pasión por el teatro.

Virginia Lago y Héctor Gióvine junto a amigos | Instagram

Hoy, Virginia Lago y Héctor Gióvine mantienen viva una historia de amor que comenzó en la juventud y se fortaleció con el paso de los años. Con una familia formada, una carrera artística compartida y nuevos momentos para disfrutar junto a sus nietas, la pareja demuestra que el amor puede transformarse y renovarse a lo largo de toda una vida. "Héctor Giovine, mi compañero de vida y director de esta Maravillosa obra teatral María Elena Walsh", escribió ella orgullosa del gran compañero de vida que tiene a su lado, expresando toda la admiración que siente.