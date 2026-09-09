El dolor de Gustavo Sofovich por la muerte de Chiche Gelblung: “Un amigo, un padre”

El periodismo argentino atraviesa una jornada de profundo pesar tras la muerte de Chiche Gelblung, quien falleció este 9 de septiembre a los 82 años. Con una extensa carrera como periodista, conductor de radio y televisión, el comunicador dejó una tristeza enorme en su familia y en aquellos que compartieron un estudio de TV y una amistad con él, como el caso del productor Gustavo Sofovich.

Gustavo Sofovich se sinceró y contó cómo era su relación con Chiche Gelblung

La noticia de la muerte de Chiche Gelblung provocó numerosas muestras de afecto y reconocimiento. Entre quienes expresaron públicamente su dolor, se encuentra Gustavo Sofovich quien recordó especialmente el vínculo profesional y personal que los unió durante décadas. Para el productorh, “Chiche” fue una presencia esencial en la historia de la televisión argentina y una figura estrechamente ligada a Polémica en el Bar, el ciclo creado por su padre, Gerardo Sofovich.

Gustavo Sofovich junto a Chiche Gelblung en Polémica en el Bar//Facebook

Durante sus declaraciones a la prensa, el productor destacó la capacidad del conductor para transformar cualquier idea en un programa televisivo. “Chiche trabajó con mi viejo, trabajó conmigo”, afirmó. Luego, al describir su talento, agregó: “Si vos querías hacer televisión, sentabas a Chiche Gelblung al lado tuyo”. Según explicó, el periodista podía construir un programa de televisión “de punta a punta” con apenas unas pocas palabras y una mirada privilegiada sobre el medio.

El hijo de Gerardo Sofovich también remarcó la dimensión popular de la figura del informante y el impacto que tuvo en varias generaciones de espectadores. “Lo vamos a extrañar nosotros, lo va a extrañar la gente en la casa”, sostuvo. En ese sentido, definió su estilo como “una forma diferente de hacer periodismo” y consideró que el conductor “revolucionó” el medio.

Chiche Gelblung, Gustavo Sofovich, Mariano Iúdica, Walter Queijeiro y Claudio "Turco" García//Facebook

Además, la emoción de Gustavo Sofovich estuvo atravesada por el estrecho vínculo que había construido con Chiche Gelblung a lo largo de los años. “Fue un amigo, un padre”, expresó al referirse a la relación que mantuvieron con el periodista hasta el último día de vida.

Gustavo Sofovich sacó a la luz la impactante conversación que tuvo con Chiche Gelblung antes de su muerte

En medio de la charla que Gustavo Sofovich tuvo con los periodistas de diversos medios contó que había hablado con Chiche Gelblung a penas tres días antes de su muerte y reveló el contenido de ese íntimo diálogo. Según el productor la conversación tuvo un giro inesperado en torno a la posibilidad de volver a trabajar juntos. “Hace tres días me pidió laburo. Él quería sentarse otra vez en Polémica en el bar y yo le respondí que sí”, reveló.

La confesión expuso el deseo de Gelblung de continuar activo frente a las cámaras, aun cuando su salud física ya mostraba señales de deterioro. “Yo pensé que se iba a morir al aire”, confesó, al recordar la intensidad con la que el periodista enfrentaba cada aparición pública y su negativa a abandonar la actividad. Sin embargo, destacó que la lucidez permaneció intacta hasta el final. “La cabeza de Chiche Gelblung estaba totalmente lúcida”, aseguró. Y añadió: “Chiche le hacía jaque mate a cualquiera de nosotros, aunque el cuerpito ya no acompañaba”.

Chiche Gelblung construyó una trayectoria marcada por la curiosidad, la provocación y la capacidad de abordar los temas desde una perspectiva propia. Su legado permanecerá en los programas que condujo, en las generaciones de periodistas que influyó y en el recuerdo de quienes, como Gustavo Sofovich, lo consideraron mucho más que un colega.