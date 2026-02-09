El arte abstracto como territorio de expansión y proyección.

CONTENT CARAS DECO

Desde mis primeras exploraciones pictóricas hasta los reconocimientos más recientes, el arte abstracto se fue consolidando como mi forma de investigar lo interno y transformarlo en lenguaje visual. Cada obra nace de una necesidad expresiva: no busco representar lo visible, sino dar forma a aquello que se mueve en un plano más sutil, emocional y sensible.

A lo largo de este recorrido, mi trabajo fue encontrando nuevos espacios de exhibición y diálogo. En 2025, resultar ganadora del concurso para la galería virtual Diana Mercado Art significó un punto de inflexión: no solo por la visibilidad, sino por la confirmación de una búsqueda sostenida en el tiempo. Ese reconocimiento impulsó una etapa de mayor claridad y proyección hacia lo que viene.

Durante los últimos meses de 2025, mis obras se exhiben en Tirram Art Gallery, una experiencia que refuerza el vínculo entre la obra y el espectador. Cada muestra es una instancia de intercambio, donde la pintura deja de ser un acto íntimo para convertirse en experiencia compartida. Me interesa ese momento en el que la obra ya no me pertenece y empieza a resonar en otros.

Mi proceso creativo sigue siendo profundamente intuitivo. Trabajo con acrílicos sobre lienzo, collage y técnicas mixtas, guiada por la energía del momento. No parto de bocetos cerrados ni ideas rígidas: comienzo desde una emoción, una sensación o un estado interno. Pinto de pie, en silencio, y hasta que la obra no se completa, no puedo detener el proceso.

La abstracción me dio libertad. Libertad para no explicar, para no condicionar la mirada ajena y para permitir que cada persona interprete la obra desde su propia historia. Creo en un arte que no impone sentido, sino que habilita preguntas.

De cara al 2026, continúo proyectando nuevas series y formatos,profundizando esta investigación emocional y visual. Cada etapa trae nuevas capas de sentido, y cada exposición reafirma mi compromiso con un arte honesto, en movimiento y en constante expansión. Para mí, ese es el verdadero valor del arte: generar conexión, resonancia y experiencia.