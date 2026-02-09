Nicole Neumann mostró su vida en el autódromo: "Este es el sonido para despertar"

Nicole Neumann volvió a captar la atención en redes sociales al compartir cómo vive un fin de semana de carrera desde adentro del autódromo de Paraná, Entre Ríos. La modelo viajó este fin de semana junto a su hijo Cruz para acompañar a su marido, el piloto Manu Urcera, en el arranque de la temporada del Turismo Nacional, y mostró escenas cotidianas que reflejan la intimidad familiar en un entorno completamente distinto al de su rutina habitual.

Así es la vida de Nicole Neumann en el autódromo

Lejos del paisaje sereno con el que suele elegir para transitar su día a día, Nicole Neumann retrató el contraste entre su vida cotidiana y la intensidad del mundo motor. Este domingo, desde temprano, mientras los autos probaban en pista y los equipos ultimaban detalles técnicos, la experta en moda registró el ambiente sonoro del lugar y compartió los detalles más íntimos en su cuenta de Tik Tok. "Este es el sonido de despertar en un autódromo", exclamó con ironía mientras se encontraba todavía en la cama. De fondo, el rugido de los motores marcaba el pulso de una jornada que recién comenzaba.

Durante la previa de la competencia, la familia se movió entre boxes, preparativos y entrenamientos físicos. Mientras Urcera se enfocaba en la puesta a punto del vehículo y en su exigente rutina previa a la carrera, la mayor de las hermanas Neumann se la vio distendida, observando el movimiento constante que caracteriza a este tipo de eventos. La escena combinó el profesionalismo del deportista con la espontaneidad de un plan familiar que se adapta al calendario deportivo.

El vlog de Nicole Neumann

A modo de vlog personal -video blog-, Nicole Neumann también volcó su experiencia en la famosa red social del signo musical bajo el título "Mi vida en el autódromo". Allí compartió pequeños fragmentos de su estadía, evidenciando cómo se integra a la dinámica del automovilismo y cómo vive desde adentro cada fecha del campeonato. Su perfil, donde utiliza su nombre junto al apellido de su esposo -Nicole_Urcera-, refuerza esa imagen de equipo familiar que proyecta hacia sus seguidores.

En otro de los clips, dejó en claro que incluso en medio de la convivencia en el interior de la residencia itinerante mantiene su impronta personal. Con tono firme y entre risas, aseguró: "Nada de piyama y cara sin lavar". Así dejó ver que, aunque el contexto cambie y el entorno esté dominado por cascos, neumáticos, mecánicos e ingenieros, su estilo e imagen personal siguen siendo parte de su identidad.

Con Cruz en brazos y una sonrisa constante, compartió escenas que reflejan cómo la familia se suma por completo al denominado gran circo del del automovilismo, por el despliegue en la logística e infraestructura. Entre mecánicos, pilotos y fanáticos, la dinámica madre e hijo se transforma y los tiempos se organizan alrededor de la competencia. La presencia del pequeño aporta un costado tierno a un ambiente tradicionalmente asociado a la velocidad y la adrenalina.

En esta línea, cabe destacar que, la afamada top model no utilizaba su cuenta de Tik Tok desde el 11 de julio de 2024, fecha en el que subió un trend junto a sus hijas Allegra e Indiana Cubero. Quizás, en este espacio digital encuentre una manera de alejarse del mundo fashion para dejar plasmada una faceta más espontánea y sin la necesidad de preservar una estética visual.

De esta manera, Nicole Neumann exhibió una faceta distinta de su vida pública, donde la moda y las pasarelas conviven con el ruido de los motores y el trabajo en equipo. La pasión por el automovilismo se consolida como un eje central en la familia, tanto dentro como fuera de la pista, y la modelo elige compartirlo con naturalidad, mostrando que detrás del espectáculo deportivo también hay momentos familiares adaptados. Para ella, el acompañar el desarrollo profesional de su marido es sinónimo de compañerismo y complicidad, donde el apoyo mutuo, una vez más, vuelve a estar a la vista.

