Mesas que celebran: una mesa inolvidable para recibir las fiestas con elegancia

Esta puesta en escena fue creada en el workshop “Mesas que Celebran”, donde Paola Garro compartió su mirada sobre cómo una mesa puede convertirse en el escenario principal de un momento especial. Un encuentro donde diseño, calidez y emoción se unen para inspirar nuevas formas de celebrar, especialmente en esta época del año.

Paola presenta una mesa navideña contemporánea donde el negro, las texturas y los detalles crean una celebración íntima, sofisticada y llena de intención.

Mientras muchos hogares se preparan para las fiestas con los clásicos tonos tradicionales, Paola propone una mirada distinta: una Navidad donde el negro se convierte en el hilo conductor de una estética moderna, cálida y profundamente elegante.

La mesa combina piezas que dialogan entre sí con naturalidad: un camino de mesa negro que aporta textura y movimiento, y velas en tonos crema que generan contraste y suavidad. Son elementos que iluminan sin imponerse, logrando ese equilibrio tan buscado entre sofisticación y calidez. Los platos en neutros aportan armonía y los cubiertos dorados introducen un brillo sutil, pero protagonista. “El negro no enfría; al contrario, abraza los detalles y les permite lucirse”, explica Paola.

Las copas ahumadas suman profundidad y un toque de misterio, mientras que los pequeños elementos decorativos aportan un guiño festivo sin caer en excesos. “Las fiestas pueden ser elegantes sin dejar de ser emotivas. Cada elemento tiene que contar algo, pero nunca competir con el otro”, señala.

Para quienes deseen reproducir esta propuesta, el secreto está en cuidar la composición: contraste, equilibrio y piezas que sumen presencia sin saturar. La magia está en los detalles, en lo que uno elige con amor para acompañar ese encuentro.

Esta propuesta demuestra que la Navidad también puede vivirse desde una mirada contemporánea, donde la mesa se convierte en un escenario íntimo, cuidado y lleno de intención. Una invitación a celebrar no solo las fiestas, sino la belleza de crear momentos especiales.

Datos de contacto:

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872