Valeria Mazza y Alejandro Gravier vivieron un momento de mucha emoción y alegría: su hija Taína se egresó. Mediante un sentido posteo en su red social, la conductora compartió la intimidad del festejo y explicó qué significa para ella y su esposo que se haya terminado esta etapa.

Las emotivas palabras de Valeria Mazza al ver que su hija Taína terminó la escuela

Taína es la menor de los hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, por eso cada etapa finalizada es tomada con el doble de emoción, nostalgia y felicidad. La joven de 17 años se graduó de secundaria y allí estuvieron sus padres celebrando este gran logro. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 760 mil seguidores, la modelo compartió las fotos que se tomaron junto a ella tras finalizar el acto.

En una de ellas se la puede ver a Taína posando muy sonriente con un conjunto de toga y birrete en azul y verde, un look tradicional en quienes se egresan, junto a su hermano, sus padres y su abuela materna. Con palmeras de fondo y rodeados de personas, la familia se mostró acompañando a la adolescente en el cierre de una etapa y comienzo de otra.

Las mejores fotos del egreso de Taína, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

En otra fotografía, Valeria Mazza posó junto a ella en modo selfie y llevando el birrete negro con lazo verde. Además, acompañó las imágenes con un extenso y profundo mensaje donde manifestó el orgullo que siente por su hija Taína. "Felicitacion es Tai", comenzó. Y luego, agregó: "Estamos inmensamente orgullosos de vos. Nunca dejes de soñar y de perseguir tus sueños".

En su publicación, Valeria Mazza también se refirió a lo que significa para ella y su marido Alejandro Gravier que su última hija haya terminado el colegio. "Se egresó Taína y nos egresamos nosotros también. Cerramos una etapa muy linda, llena de aprendizajes y momentos compartidos, y empezamos otra nueva con mucha ilusión".

Por último, Valeria Mazza agradeció al instituto educativo al que asistió Taína y sus hermanos: "Gracias a @northlands_school, que nos acompañó durante estos 24 años en la educación de nuestros hijos, compartiendo valores, aportando conocimientos y brindando herramientas para crecer libres y seguros".

A las pocas horas, su posteo cosechó miles de "likes" y cientos de mensajes de felicitaciones por parte de los suaurios para la egresada. De esta manera, trascendieron las mejores fotos del egreso de Taína, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Valeria Mazza reveló lo más difícil de ver crecer a sus hijos y el rol de Alejandro Gravier para mantenerlos unidos: “Cada vez pasa menos”

En una charla íntima con El País Uruguay, Valeria Mazza volvió a poner en escena una premisa que sostiene desde hace años: la familia está por encima de todo. En tiempos donde sus cuatro hijos -Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína- ya armaron sus propios caminos y las distancias se multiplican, la modelo reconoció que mantener la unidad requiere organización, voluntad y, sobre todo, un trabajo en equipo. Es por este motivo que la presencia de Alejandro Gravier cumple un rol trascendental para mantenerlos unidos.

Pese a que Balthazar tiene 24 años, cada vez que se encuentra con sus padres, se cumplen requisitos fundamentales para mantener el diálogo, la comunicación y la conexión entre todos los integrantes del clan. Uno de los ejes de esa unión es la comida familiar, un ritual que Valeria Mazza describió como “innegociable”. Cuando los seis coinciden en un mismo lugar, la mesa se convierte en el punto de encuentro: ahí se comparte el día, las necesidades, los proyectos y hasta los silencios. No hay teléfonos ni interrupciones; solo un espacio de presencia total. Ese hábito, que la conductora sostiene desde que sus hijos eran chicos, se fortaleció aún más ahora que las reuniones completas “cada vez pasan menos”.

En esa dinámica, Alejandro Gravier ocupa un rol esencial. Según el testimonio de la empresaria, es él quien logra que todo funcione, el que maneja cada calendario, coordina vuelos, autos y hoteles, y el que arma la logística necesaria para que los seis coincidan. También admitió entre risas que nunca recuerda una fecha y le consulta todo el tiempo, mientras el empresario tiene todo listo: “Es un crack”. Ante esto, aseguró que esa capacidad organizativa es una de las razones por las que siguen logrando que las reuniones se mantengan vivas. “A ponerle onda a papá y mamá que están deseosos de estar con ustedes”, confesó que les dice a sus herederos cuando pasan mucho tiempo sin verse.