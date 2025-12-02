Estudio Sustenta – Lo nuevo sirve

CONTENT LIKE

Hablamos de cómo la gestión deproyectos a distancia dejó de ser una excepción para convertirse en una modalidad cotidiana. Hoy podemos acompañar a clientes que están en otras ciudades o países, manteniendo la misma calidad de diseño gracias a plataformas colaborativas y flujos de trabajo claros.

Exploramos el modelado 3d y el renderizado como herramientas que acercan las ideas a la realidad. Un modelo bien construido y un buen render no son solo “imágenes lindas”: son instrumentos para tomar decisiones fundadas, anticipar conflictos y optimizar recursos.

También nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial al servicio de la arquitectura, diferenciando entre la IA de consumo masivo —rápida, pero genérica— y la IA profesional, entrenada y usada con criterios técnicos, responsable de aportar precisión, coherencia normativa y viabilidad constructiva a cada propuesta.

Finalmente, revisamos las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción de viviendas e instalaciones: sistemas más eficientes, soluciones industrializadas, mejores desempeños térmicos y energéticos, y una integración más inteligente entre estructura, envolvente e instalaciones.

Si algo queda claro después de este recorrido es que la tecnología, por sí sola, no garantiza buenos resultados. Lo que marca la diferencia es cómo se integra a un proceso profesional, con mirada crítica, sensibilidad humana y compromiso con el contexto. Su evolución, y la pandemia atravesada a principios de la década, han producido profundos cambios en la sociedad, en las formas de vivir, de comunicarse, de trabajar y hasta de tomar decisiones.

Las novedades son vivir de manera sustentable, priorizar el trabajo desde casa, tomar decisiones cuidando los presupuestos, pero también el planeta, la estética, la flexibilidad y la comodidad, generando espacios para cada persona y tarea.

En Estudio Sustenta elegimos estar cerca de las innovaciones, pero más cerca todavía de las personas que van a habitar esos espacios. Ese es el camino que seguimos construyendo: combinar experiencia, creatividad y herramientas avanzadas para transformar ideas en proyectos concretos, sostenibles y posibles.

Este cierre es, en realidad, una invitación a seguir pensando juntos el futuro de la arquitectura y traducirlo en nuestros espacios cotidianos.

Arq. Fernando Dalmasso

[email protected]

www.estudiosustenta.com.ar