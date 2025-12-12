Vajilla con alma: el diseño que transforma los momentos

CONTENT CARAS DECO

Vestida de blanco y con una sonrisa luminosa, Paola Garro se observa rodeada de piezas que reflejan su filosofía: la belleza está en lo simple, en lo elegido con intención, en aquello que acompaña la vida diaria. Detrás de ella, la vajilla se vuelve protagonista silenciosa, como un guiño a ese mundo donde diseño y emoción se encuentran.

Para Paola, cada pieza tiene una historia. “La vajilla habla de nosotros”, afirma. “De cómo habitamos la casa y de lo que queremos transmitir cuando invitamos a alguien a compartir un momento al que dedicamos tanto amor y dedicación.”

La vajilla tiene un rol estético que trasciende lo funcional: puede vestir un aparador, elevar una cocina abierta, dar calidez a un comedor o convertirse en un acento decorativo por sí misma. Pero, además, tiene la capacidad de crear esos instantes únicos que permanecen en la memoria.

Su mirada se enfoca en la autenticidad: en elegir piezas que nos representen y que nos emocionen. “Hay vajillas que heredamos, otras que descubrimos viajando y otras que compramos porque nos enamoraron. Juntas construyen una historia… nuestra historia.”

Como tip indispensable, Paola recomienda trabajar por capas: comenzar por la base —un mantel o un camino que marque el tono—, sumar platos y bowls de distintas alturas para generar volumen y rematar con copas que aporten luz y elegancia. La iluminación cálida, asegura, es esa caricia final que transforma cualquier mesa en una escena memorable.

Con una estética que combina personalidad y calidez, Paola invita a repensar la vajilla como parte del alma del hogar. “No se trata solo de decorar”, concluye, “sino de crear momentos únicos, nacidos desde el corazón y compartidos con amor.”

Datos de contacto:

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872