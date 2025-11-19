Una experta en psicología sentencia a Maxi López: “¿El hombre que ejerce violencia cambia?”

La separación entre Wanda Nara y Maxi López, ocurrida en 2013, fue una de las rupturas más escandalosas del mundo del espectáculo. Infidelidades reiteradas, discusiones mediáticas, mensajes comprometedores y situaciones explosivas marcaron el final de una relación que terminó en medio del caos. Según contó la empresaria en aquel momento, llegó incluso a contratar un detective privado para controlar los movimientos del futbolista, algo que evidenciaba el nivel de desconfianza que ya atravesaba la pareja.

Wanda Nara y Maxi López

El conflicto se agravó cuando se filtraron imágenes íntimas de Maxi López en plena webcam con otra mujer, sumadas a episodios previos de engaños y situaciones que terminaron de quebrar la relación. Mensajes sospechosos, peleas y hasta la destrucción de una Ferrari en medio de una discusión fueron parte de un capítulo que dejó huella en la historia mediática argentina.

La opinión que sentenció a Maxi López

En su paso por Ya fue todo, la psicóloga Florencia Rodríguez analizó puntualmente la evolución del Maxi López y sorprendió con su enfoque. “Maxi López, fíjense, cambió mucho su perfil porque él en la separación con Wanda se mostró también bastante violento. La separación fue muy conflictiva, pero Maxi hizo terapia. Hoy no vemos el mismo Maxi que hace diez años atrás”, afirmó.

Luego profundizó en la importancia del trabajo interno: “Vemos una persona que trabajó en sí mismo, repensó. Vemos un Maxi que le importan sus hijos, que busca estar presente en los momentos que son importantes para ellos”. Además. dejó una reflexión clave sobre el rol de los hombres en procesos de cambio: “Hay muchos hombres que ejercen violencia, pero no todos tienen el mismo perfil y existe la posibilidad de cambiar. Y él lo dijo firmemente. Hice terapia y me ayudó”.

La pregunta que encendió el debate

Tras la repercusión, Florencia Rodríguez compartió en Instagram un mensaje que reforzaba su mirada profesional sobre el cambio de Maxi López: “El hombre que ejerce violencia cambia? Hay diferentes perfiles, y tienen posibilidad de cambio los que logran desnaturalizar la violencia e identificarla como un problema. Los que destinan tiempo y trabajo terapéutico para reconocer la violencia en su historia familiar”, comenzó.

Maxi López

Sin embargo, marcó una excepción importante: “Los narcisistas o psicópatas NO CAMBIAN. Y de ellos sólo queda alejarse, preservarse y denunciar”. Y volvió a mencionar el caso de Maxi López: “Me parecía importante compartir la experiencia de Maxi… logró reconocer esos patrones y hoy lo vemos en su mejor versión”. En otras palabras, la psicóloga reflexiono que para poder cambiar, hay que tener un proceso terapéutico que te ayude a revisar ese tipo de conductas.