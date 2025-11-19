Maxi López reconoció un accesorio que lució Wanda Nara en MasterChef Celebrity y protagonizaron una particular escena

Maxi López se convirtió en una de las figuras revelación de este último trimestre del año. Su arribo a MasterChef Celebrity generó no sólo una provocación mediática contra Mauro Icardi, sino que también su inesperada complicidad con Wanda Nara lo llevó a convertirse en un personaje que despierta interés en los televidentes.

De esta manera, la conductora y el participante del ciclo de Telefe vivieron una de las escenas más divertidas de este martes 18 de noviembre, con una peculiar característica. La empresaria lució un reloj que le llamó mucho la atención al padre de sus hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto-.

Wanda Nara y Maxi López | Twitter

Maxi López y Wanda Nara, hacen Tik Toks en MasterChef Celebrity

Una vez más, la presencia de Maxi López despierta interés en la audiencia de MasterChef Celebrity por su particular sentido del humor y la naturalidad a la que se enfrenta en cámaras. En esta oportunidad, el exjugador se mostró muy unido a Ian Lucas, a quien adoptó como un “hijo”. Sin embargo, al ver este vínculo tan sólido, Wanda Nara quiso sumarse para conformar una familia televisiva.

Ante esto, estos concursantes del reality de cocina se sumaron al trend de un famoso baile en TikTok. La mayor de las hermanas Nara no se quiso quedar afuera de la tendencia y pidió sumarse al divertido juego. “Tiene plata esta mamá. Ojo, es una buena mamá”. “Papá también tiene plata”, agregó Ian. “No, seco como una tostada”, dijo con humor el exfutbolista.

Acto seguido, Maxi e Ian comenzaron a explicarle a la presentadora cómo se realizaba la coreografía, la cual incluía un perreo. “Ojo para dónde metés el toto”, exclamó López mientras los tres compartían su destreza. Una vez finalizada la explicación del baile, el ahora empresario, reconoció un polémico accesorio que llevaba su ex en la muñeca.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

La reacción de Maxi López al ver el reloj de Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Maxi López se volvió casi como hermanos. Sin embargo, en el imaginario popular todavía quedan las estelas de lo que dejó el escándalo mediático. Una de ellas fue la disputa por los bienes que se llevó a cabo en su divorcio. “Este lo conozco…creo que hay algo de la primera administración”, exclamó sorprendido él. Ella respondió con una sonrisa pícara. Fue en ese momento en el que le realizó una propuesta: “Dejámelo probar, un segundito”, pero la mediática se negó completamente: “No, ni loca. No vuelve más”.

Cada aparición de Maxi López en la cocina de MasterChef Celebrity genera expectativas no sólo en el tridente de jurados que están sorprendidos con su desempeño en la gastronomía amateur, sino que, además, los espectadores están atentos a los sugerentes comentarios hacia Wanda Nara. Cada uno de ellos está cargado no sólo de picardía, también de pequeños palitos que fogonean las vivencias del pasado, aunque esta vez, repletos de inteligencia emocional para convertir lo que alguna vez fue discordia en anécdota.

