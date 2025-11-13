La figura de Maxi López cobró suma relevancia este último tiempo desde su anuncio como participante de MasterChef Celebrity (Telefe). Ante las expectativas de los televidentes y la arriesgada puesta en escena de los productores, el exmarido de Wanda Nara logró ganarse el corazón del público y hasta consiguió su propio lugar en los medios de comunicación. Sin embargo, no todo es color de rosas para él. En las últimas horas, revelaron el presunto malestar que habría entre los concursantes del ciclo de cocina con el exjugador una vez que se apagan las cámaras.

Qué pasa entre Maxi López y los otros concursantes de MasterChef Celebrity

De acuerdo con las declaraciones de Juan Etchegoyen en Mitre Live los participantes del certamen de cocina más visto del país estarían enojados con el primer marido de Wanda Nara por recibir “beneficios especiales”. “Quiero abrir el programa con algo sobre MasterChef que me estoy callando, pero lo voy a contar porque no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”, comenzó diciendo el periodista portador de esta primicia.

Maxi López | Twitter

En este marco, contó el contexto en el que se produjo este quiebre: “Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa, todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios”. Ante esto, el especialista en farándula quiso desenmascarar a todos los compañeros del exjugador quien, al parecer, tendrían una mala imagen del empresario. “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron de que el viaje ya estaba planificado y ahí estalla todo”, lanzó. Acto seguido, añadió: “He hablado con varios participantes que me confiesan en off the record esto”.

Maxi López | Twitter

Maxi López en MasterChef Celebrity:

Para Etchegoyen, la buena onda y la amistad con Maxi López se disuelven una vez que se apagan las cámaras. “Las cosas como son, y a mí me gusta decir la verdad cuando noto una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara adulan y por atrás critican a mansalva”, disparó.

Finalmente, se encargó de desenmascarar a los cocineros amateurs que están luchando por quedarse con el premio mayor. “No cayó bien entre los integrantes del programa, y no hablo del jurado ni de la conductora, sino de los participantes. Lo digo ahora porque pasaron unos días, pero lo cuento para que lo sepan. Nadie se fuma a Maxi por los beneficios que tiene como ex de Wanda”, concluyó.

De esta manera, Maxi López se transformaría en uno de los competidores más queridos del público, pero más odiado por parte de sus rivales culinarios. Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a validar o a desmentir esta información, lo que se ampliarían los rumores de que esta primicia sea cierta y que el ambiente esté caldeado entre las sofisticadas cocinas de MasterChef Celebrity.

NB