Maxi López adoptó a Ian Lucas en MasterChef Celebrity y fue letal con Wanda Nara: “Vamos a elegir otra mamá”

Cada noche que comparten en MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López y Wanda Nara se convierten en protagonistas de los cruces más divertidos del reality. Pero esta vez, en la gala de última chance, la complicidad sumó un nuevo integrante: Ian Lucas. El participante se vio envuelto en un ida y vuelta tan inesperado como gracioso, que terminó con un comentario letal del exfutbolista hacia la conductora.

Maxi López adoptó a Ian Lucas en MasterChef Celebrity y fue letal con Wanda Nara: “Vamos a elegir a otra mamá”

El inicio de la gala de última chance de MasterChef Celebrity regaló uno de los momentos más divertidos y picantes de la noche. Antes de que comenzara la competencia, en la que solo uno de los once participantes lograría salvarse de la próxima gala de eliminación, Maxi López protagonizó un inesperado cruce con Wanda Nara que tuvo como eje a Ian Lucas, con quien viene construyendo una suerte de “relación de padre e hijo” dentro del reality.

Todo comenzó cuando la conductora, al verlos llegar juntos al estudio, bromeó: “Acá padre e hijo que vienen gritando injusticia en el fondo”. Maxi no dudó en seguirle el juego y lanzó una frase que sorprendió a todos: “Tenemos una relación como con Valentino”, dijo con naturalidad, comparando a Ian con uno de sus hijos con la empresaria. Rápidamente, Ian remató entre risas: “Ojalá fuera el hijo. Es por varias razones”.

Pero el momento más picante llegó segundos después, cuando Wanda Nara quiso sumarse a la broma y preguntó: “O sea, ¿yo sería tu mamá ya?”. Maxi, fiel a su estilo directo y con humor filoso, la descolocó con un comentario que se volvió viral: “No, otra. Vamos a elegir otra. Otra nueva”.

Maxi López

Durante toda la noche, las bromas sobre “paternidad” continuaron entre Ian y Maxi, consolidando una dupla que ya se convirtió en una de las más queridas del certamen. Y, de paso, dejando a Wanda en un rol inesperado: el de “mamá descartada” en pleno estudio de MasterChef Celebrity.

El picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Mantiene todo mamá"

El ida y vuelta no terminó ahí. Más tarde, mientras los participantes avanzaban con la preparación de sus platos, Wanda Nara volvió a acercarse a la estación de Maxi López e Ian Lucas para continuar con la divertida “ficción familiar” que habían construido desde el inicio de la gala. “Hay que controlar el alga”, indicó la conductora. “Estamos controlando el alga”, respondió Maxi, mientras Ian, entre risas, le agradecía: “Gracias, gracias, pa”.

La empresaria notó la sintonía entre ellos y lanzó una nueva chicana: “Lo estás manejando vos a Maxi”. Fue allí cuando el influencer, siguiendo el juego, preguntó: “¿Vos serías mi mamá?”. Wanda dijo que sí con humor, pero Maxi fue categórico: “Tiene plan esta mamá, ¿eh? Es una buena mamá".

Lejos de quedarse atrás, Wanda retrucó: “Y papá también tiene”. Pero el ex River no dudó y le contestó: “No, seco como una tostada. Mantiene todo mamá”. Por su parte, Ian, encantado con el rol que le tocaría en esta familia, sentenció: “Acá con cualquiera que me adopte salgo ganando… Mamá, papá, cualquiera de los dos, no se peleen”.