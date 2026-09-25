Presisso Rosario: diseño, precisión y atención personalizada para transformar los espacios

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Presisso Rosario nació con el objetivo de acercar a la ciudad una marca de primera línea con respaldo, escala y trayectoria nacional. Sus titulares locales identificaron una oportunidad dentro del mercado: ofrecer una propuesta de alta gama capaz de combinar capacidad operativa y precisión con una atención cercana y personalizada.

La iniciativa buscó unir esos dos aspectos desde el comienzo. Por un lado, los estándares técnicos y de fabricación de una gran firma; por otro, un acompañamiento pensado para estar presente durante todo el proceso y adaptarse a las particularidades de cada proyecto.

Arquitectura de interiores con identidad propia

La propuesta de Presisso Rosario se construye sobre tres pilares: elegancia contemporánea, innovación funcional y compromiso con cada cliente. Su enfoque de arquitectura de interiores apunta a transformar ideas conceptuales en soluciones habitacionales concretas, estéticas y duraderas.

A los estándares de fabricación de Presisso Amoblamientos se suman la atención al detalle, la flexibilidad en el diseño y el asesoramiento especializado. El objetivo es que cada ambiente responda a las necesidades del proyecto y, al mismo tiempo, tenga una personalidad propia.

Con el paso de los años, la firma fue ampliando su presencia y construyendo vínculos con arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y familias de Rosario y su área metropolitana. Ese crecimiento también se reflejó en la infraestructura, el equipo profesional y la madurez técnica de sus propuestas.

Un nuevo showroom como próximo paso

De cara a los próximos años, Presisso Rosario busca continuar fortaleciendo su presencia regional y acompañar las demandas de un público que presta especial atención al diseño y a cada detalle del hogar.

En ese camino, la firma ya trabaja en uno de sus principales proyectos para 2027: la apertura de un nuevo showroom en Funes. La iniciativa permitirá ampliar su presencia física en una zona en desarrollo y continuar apostando por la innovación, el diseño y los amoblamientos de primera línea.

CONTACTO

Celular: +54 9 3412 80-5433

Mail: [email protected]

Web: https://presisso.com.ar/

Dirección: Dorrego 1517, Rosario