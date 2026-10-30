Alkemy: inteligencia artificial para evaluar habilidades y desarrollar talento

Alkemy nació en 2020 para responder a una necesidad concreta: preparar a los programadores que egresaban de cursos intensivos para las exigencias del trabajo en las empresas. Con el tiempo, esa propuesta se amplió hacia la evaluación de habilidades y el desarrollo de talento, con soluciones que permiten conocer qué sabe hacer una persona más allá de su currículum.
Durante ese recorrido, la compañía identificó una dificultad compartida por las organizaciones: contar con información sobre las capacidades de los candidatos. Así surgió Alkymetrics, su plataforma de evaluaciones para detectar la brecha entre los conocimientos declarados y su aplicación práctica.
Medición de habilidades y entrenamiento de equipos
La propuesta incluye más de 200 evaluaciones propias, orientadas a medir habilidades a partir de situaciones de trabajo real. A esa herramienta se suman un entrevistador con inteligencia artificial, disponible las 24 horas y capaz de generar un reporte por candidato, y distintas opciones de capacitación.
Para desarrollar las competencias de quienes ya forman parte de una organización, Alkemy ofrece un tutor de IA con práctica y devolución inmediata, además de entrenamientos a medida y presenciales. El ecosistema también contempla la certificación de habilidades con una evaluación independiente.
Entre las empresas que utilizan sus soluciones se encuentran Mercado Libre, para el onboarding técnico de equipos; Despegar y Naranja X, para evaluar candidatos de programas de jóvenes profesionales; Banco Supervielle, para entrenar con el tutor de IA parte del equipo de atención a clientes; y Banco Santander y Banco Hipotecario, para capacitar a sus empleados en inteligencia artificial.
Expansión y proyectos educativos con inteligencia artificial
Los próximos pasos apuntan a fortalecer su presencia en México, Chile y España, y a sumar universidades y organizaciones educativas para acercar estas herramientas a personas próximas a ingresar al mercado laboral.
En Tierra del Fuego, la empresa participa del desarrollo de Malvina, una tutora de inteligencia artificial que acompaña a más de 500 estudiantes de primaria y ofrece una herramienta de apoyo docente para historia fueguina y matemática. El proyecto reúne al gobierno provincial, la Agencia de Innovación, estudiantes, veteranos de guerra y docentes.
Jean Pierre Saint-Hubert, CMO y cofundador de Alkemy
Web: www.alkemy.org
Mail: [email protected]