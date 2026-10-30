Alkemy: inteligencia artificial para evaluar habilidades y desarrollar talento

CONTENT CARAS LIKE

Alkemy nació en 2020 para responder a una necesidad concreta: preparar a los programadores que egresaban de cursos intensivos para las exigencias del trabajo en las empresas. Con el tiempo, esa propuesta se amplió hacia la evaluación de habilidades y el desarrollo de talento, con soluciones que permiten conocer qué sabe hacer una persona más allá de su currículum.

Durante ese recorrido, la compañía identificó una dificultad compartida por las organizaciones: contar con información sobre las capacidades de los candidatos. Así surgió Alkymetrics, su plataforma de evaluaciones para detectar la brecha entre los conocimientos declarados y su aplicación práctica.

Medición de habilidades y entrenamiento de equipos

La propuesta incluye más de 200 evaluaciones propias, orientadas a medir habilidades a partir de situaciones de trabajo real. A esa herramienta se suman un entrevistador con inteligencia artificial, disponible las 24 horas y capaz de generar un reporte por candidato, y distintas opciones de capacitación.

Para desarrollar las competencias de quienes ya forman parte de una organización, Alkemy ofrece un tutor de IA con práctica y devolución inmediata, además de entrenamientos a medida y presenciales. El ecosistema también contempla la certificación de habilidades con una evaluación independiente.

Entre las empresas que utilizan sus soluciones se encuentran Mercado Libre, para el onboarding técnico de equipos; Despegar y Naranja X, para evaluar candidatos de programas de jóvenes profesionales; Banco Supervielle, para entrenar con el tutor de IA parte del equipo de atención a clientes; y Banco Santander y Banco Hipotecario, para capacitar a sus empleados en inteligencia artificial.

Expansión y proyectos educativos con inteligencia artificial

Los próximos pasos apuntan a fortalecer su presencia en México, Chile y España, y a sumar universidades y organizaciones educativas para acercar estas herramientas a personas próximas a ingresar al mercado laboral.

En Tierra del Fuego, la empresa participa del desarrollo de Malvina, una tutora de inteligencia artificial que acompaña a más de 500 estudiantes de primaria y ofrece una herramienta de apoyo docente para historia fueguina y matemática. El proyecto reúne al gobierno provincial, la Agencia de Innovación, estudiantes, veteranos de guerra y docentes.

Jean Pierre Saint-Hubert, CMO y cofundador de Alkemy

Web: www.alkemy.org

Mail: [email protected]