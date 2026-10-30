SNader: microelectrónica y formación técnica desde Santiago del Estero

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SNader nació cuando su fundador, Samir, tenía 13 años, a partir de su interés por la tecnología y de la identificación de una necesidad: la falta de servicios de alta precisión en su región. Lo que comenzó como un taller evolucionó hacia una propuesta que reúne microelectrónica, diagnóstico avanzado y formación profesional.

Detrás del emprendimiento también hay una historia de superación personal. Convivir desde siempre con fibrosis quística moldeó la resiliencia y la disciplina de su creador, quien convirtió la búsqueda de soluciones en una filosofía de vida y en el punto de partida de su actividad.

Precisión técnica y reparación avanzada

La marca se especializa en microelectrónica a nivel componente, con servicios de microsoldadura y reparación avanzada de dispositivos de alta gama. Su trabajo se desarrolla en laboratorios equipados, con una identidad basada en la precisión técnica, la empatía y la excelencia institucional.

Con el tiempo, aquel taller inicial se transformó en un centro de más de 200 m² en Santiago del Estero. El crecimiento incluyó la expansión de sus operaciones y la consolidación de alianzas estratégicas internacionales con fabricantes de equipamiento.

A los servicios de reparación se sumaron la venta de accesorios y la formalización de una propuesta educativa propia, que hoy ocupa un lugar central en el desarrollo del proyecto.

Una academia para nuevos técnicos

Además de sus cursos de formación técnica, la academia forma parte de “Santiago Crece con Vos”, un programa de la provincia de Santiago del Estero orientado a la formación de jóvenes en oficios con salida laboral.

Con su propuesta educativa, Samir busca capacitar a nuevas generaciones de técnicos bajo estándares internacionales. La enseñanza combina conocimientos del rubro con un mensaje vinculado a su experiencia personal: los desafíos personales o de salud no tienen por qué ser un freno para emprender.

Los próximos pasos apuntan a ampliar la oferta formativa y consolidar a la marca como un polo educativo de referencia nacional e internacional en servicio técnico. La incorporación de innovación tecnológica y el impulso a nuevos talentos forman parte de esa proyección. A fines de diciembre de 2026, Samir lanzará su libro “La paradoja de ser diferente: construir con el aire justo”, sumando una nueva faceta a su recorrido.Ç

CONTACTO

Web: snader-technology.com.ar / Teléfono: 3856182453 /Instagram laboral: @snader.technology

Web: personal: samirnader.com.ar / Instagram personal: @samir.nader10