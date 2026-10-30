Copahue Expeditions: aventura en la nieve y alojamiento en Caviahue–Copahue

CONTENT CARAS LIKE

Copahue Expeditions, cuyo dueño es Cristian Laurin, nació de la pasión por la montaña, la nieve y la aventura, junto con el deseo de compartir esas experiencias con otros viajeros. El potencial de Caviahue–Copahue fue el punto de partida para desarrollar excursiones que combinaran naturaleza, emoción y nuevas maneras de recorrer el destino.

Desde sus comienzos, el proyecto buscó que cada visitante se llevara algo más que una excursión. El contacto con el paisaje y el acompañamiento personalizado se convirtieron en los ejes de una propuesta que fue ampliándose con el tiempo.

Motos de nieve, vehículos pisanieves y lodge

Las primeras actividades fueron las excursiones en motos de nieve. Más adelante se incorporaron vehículos pisanieves, nuevos recorridos y opciones para toda la familia, con el objetivo de acercar la experiencia de montaña a distintos públicos.

La incorporación de un lodge permitió sumar alojamiento y combinar la estadía con las actividades. Así, la marca amplió su oferta para quienes buscan disfrutar de la nieve y los paisajes de la zona.

La atención personalizada, la calidad y la búsqueda de nuevas experiencias definen la identidad del emprendimiento. Cada incorporación responde al propósito de compartir la pasión por el entorno y acompañar a los visitantes durante su paso por el destino.

Un proyecto para las cuatro estaciones

Entre los próximos objetivos se encuentra el desarrollo de un Parque de Aventura de Cuatro Estaciones, pensado para ofrecer actividades familiares durante todo el año. Se trata de un proyecto con el que la marca aspira a ampliar sus propuestas más allá de la nieve.

El crecimiento previsto también contempla mejoras en infraestructura y una mayor vinculación entre aventura, alojamiento y naturaleza. Con esos objetivos, Copahue Expeditions busca llegar a viajeros del país y del exterior y aportar al desarrollo turístico local.

Cristian laurin

Tel: 0299-4198632

Mail: [email protected]

Instagram : @copahue_expeditions