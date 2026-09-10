Almendro Home: decoración accesible con una identidad cercana y familiar

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Almendro Home nació en 2021 a partir del sueño de Melisa Martínez, dueña y creadora de la marca, de desarrollar una propuesta de decoración con productos atractivos, a precios bajos y con alcance en todo el país. El comienzo fue pequeño: tres telas, una máquina de coser pero con la visión clara sobre hacia dónde quería llevar el proyecto.

En sus primeros pasos, Meli confeccionaba personalmente los productos y trabajaba por encargue. El emprendimiento funcionaba como una actividad extra y atravesó diferentes pausas y meses de inactividad.

En 2024, mientras estudiaba Coaching Ontológico y desarrollaba proyectos relacionados con esa profesión, pensó en cerrar Almendro definitivamente para dedicarse de lleno a ese camino. Sin embargo, decidió continuar. Una conversación con Martín, su pareja, la llevó a identificar que el proyecto necesitaba un cambio de forma y estableció tres condiciones: dejar de coser, no trabajar más por encargo y contar con un espacio físico para mostrar los productos.

Un showroom para una nueva etapa

Como parte de esa transformación, Almendro Home abrió su primer showroom el 27 de septiembre de 2025, ubicado en la casa familiar de Meli, en Venado Tuerto, Santa Fe. A un año de su apertura, aquel proyecto construido en familia representa un paso importante en el crecimiento de la marca.

La identidad de Almendro se apoya en ofrecer productos que combinen belleza, calidad y buenos precios. A esos pilares se suman valores que atraviesan la manera de construir el proyecto, como el humor, la fe y la alegría.

En redes sociales, la marca busca trasladar esa misma esencia a través de una comunicación espontánea y cercana: mostrarse tal cual es, compartir momentos en familia y contar la historia detrás del emprendimiento forman parte de su diferencial.

De cara al futuro, el objetivo es que cada vez más personas conozcan Almendro Home, posicionar la marca en todo el país y llegar a más hogares con una premisa que se mantiene desde sus comienzos: hacer posible una casa linda sin necesidad de gastar una fortuna. El sueño que dio origen al proyecto continúa intacto, al igual que la fe en poder alcanzarlo.

Datos de contacto

Instagram: @almendro.home

Email: [email protected]

Venado Tuerto - Santa Fe